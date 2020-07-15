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Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»

13:10 15.07.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Сбербанк и ФГУП «Союзмультфильм» открыли совместное предприятие — ООО «Союзмультфильм». Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации. Банк выкупил 80% СП, сумма инвестиций превысила один миллиард рублей.

В релизе отмечается, что в рамках партнерства планируется создание «уникального контента», в том числе мультфильмов для детей, сериалов для дошкольников и школьников и полнометражных фильмов для семейной аудитории.

Как писал Forbes, Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут компанию, в котором банк получит 80% и вложит инвестиции, а киностудия перенесет туда ряд лицензий на персонажей «Союзмультфильма» на условиях роялти. Год назад эту инициативу одобрил первый вице-премьер РФ Антон Силуанов, выдвинув условие, что у государства сохранится доля в 25% + 1 акция.

Со своей стороны Сбербанк перенесет в совместное предприятие несколько лицензий из «Золотой коллекции» на условиях роялти. Такие лицензии «Союзмультфильм» продает компаниям из сектора FMCG на брендирование товаров народного потребления. Помимо этого, студия передаст по лицензии в СП ряд товарных знаков.

Ранее сообщалось, что «Союзмульфильм» намерен в этом году выпустить новые серии мультфильма «Ну, погоди!». В продолжении мультипликационного сериала появятся появятся новые герои.

Темы: Мультфильм, Бизнес и предпринимательство в России, Сбербанк
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Комментарии читателей
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15.07.2020, 19:23
Гость: Антимультики от банкстеров!

.
15.07.2020, 18:54
Гость: майк

Мультики снимать будет) в его стиле.
15.07.2020, 18:22
Гость: Это

пока.
Все комментарии (7)
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