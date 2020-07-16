В Москве на акции против поправок в Конституцию задержаны около 140 человек

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Полиция задержала 132 человека во время несанкционированного шествия по Страстному бульвару в Москве, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

Вечером 15 июля в центре Москвы состоялась акция против поправок в Конституцию. Сначала она проходила на Пушкинской площади. Там собирали подписи под иском с требованием отменить результаты голосования по поправкам в основной закон. Затем участники акции начали шествие в сторону Петровки.

По данным "ОВД-Инфо", задержали 147 человек. Среди них муниципальный депутат Юлия Галямина. На площади собрались несколько сотен человек, там также находились правозащитник Лев Пономарев и член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. СЖР сообщает о задержании журналистов, считает их задержание нарушением. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев призвал отпустить журналистов.

Задержания начались около 21:00, сообщает РБК.

Правоохранительные органы отметили, что организаторы акции подали заявку на проведение массового мероприятия, но им отказали на основании указа мэра Сергея Собянина о режиме повышенной готовности.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

"ОВД-Инфо" обращает внимание на нарушение прав задержанных в отделах полиции, а также отмечает, что задержания происходили жестко. В том числе в автозаки сажали людей без плакатов и тех, кто не скандировал лозунгов.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что обратится в правоохранительные органы для выяснения причин задержания участников несанкционированной акции на Пушкинской площади.

"На Пушкинской площади сейчас дежурят мои сотрудники-мужчины в качестве наблюдателей, завтра начнем отрабатывать информацию, обращаться в органы полиции, спрашивать об основаниях задержания", - сказала Потяева "Интерфаксу", пообещав отдельно отдельно заняться задержаниями журналистов на акции, "если подтвердится информация".

Аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге.