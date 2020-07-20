Безработица в России выросла до восьмилетнего максимума

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Количество безработных в России в июне увеличилось на 93 тысячи человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата.

Общая численность безработных составляет 4 млн 606 тыс человек. Численность официально зарегистрированных безработных в июне выросла до 2 млн 787 тыс. человек с 2 млн 143 тыс. человек в мае, 1 млн 311 тыс. человек в апреле и 727 тыс. в марте.

Таким образом уровень безработицы составил 6,2%.

По данным экспертов, подобный уровень безработицы наблюдался в последний раз в марте 2012 года, тогда он ровнялся 6,5%. Ровно 6% он составлял в марте 2016 года и январе 2013 года.

В августе 2019 года показатель уровня безработицы в стране был минимальным за всю историю наблюдения с 1991 года. Тогда он составлял 4,3 процента.