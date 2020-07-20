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Безработица в России выросла до восьмилетнего максимума

08:45 20.07.2020
Поиск работы © KM.RU, Алексей Белкин
Поиск работы © KM.RU, Алексей Белкин

Количество безработных в России в июне увеличилось на 93 тысячи человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата.

Общая численность безработных составляет 4 млн 606 тыс человек. Численность официально зарегистрированных безработных в июне выросла до 2 млн 787 тыс. человек с 2 млн 143 тыс. человек в мае, 1 млн 311 тыс. человек в апреле и 727 тыс. в марте.

Таким образом уровень безработицы составил 6,2%.

По данным экспертов, подобный уровень безработицы наблюдался в последний раз в марте 2012 года, тогда он ровнялся 6,5%. Ровно 6% он составлял в марте 2016 года и январе 2013 года. 

В августе 2019 года показатель уровня безработицы в стране был минимальным за всю историю наблюдения с 1991 года. Тогда он составлял 4,3 процента. 

Темы: Рынок труда и безработица в России
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Комментарии читателей
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20.07.2020, 17:26
Гость: думаю так

20 лет плешивый диктатор ведёт страну к процветанию. Вот уже и зацвело.
20.07.2020, 16:26
Гость: Недавно

нам Вовик "пел", что надо срочно завозить джамшудов.
20.07.2020, 16:10
Гость: именно!

Слава гениальному обнулённому экономисту! Только благодаря его "умелой и взвешенной" экономической политике Россия добилась "процветания" и "могущества".
Все комментарии (11)
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