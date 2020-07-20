СМИ узнали о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле

10:38

Уже с апреля 2020 года у политической и бизнес-элиты России был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра им. Гамалеи. Об этом рассказали источники Bloomberg.

Источники издания отмечают, что в процесс вакцинации были вовлечены сотни человек. Агентству удалось найти подтверждение этому у десятков человек, их имена не публикуются.

Один из топ-менеджеров сообщил Bloomberg, что у него отсутствовали побочные эффекты. По его словам, он пошел на вакцинацию, чтобы «жить нормальной жизнью и участвовать в деловых встречах». Ряд участников эксперимента сообщили изданию, что у них была высокая температура и мышечные боли. Были также и те лица, кто отказался от прививок, поскольку их безопасность еще не доказана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на запрос агентства, участвовал ли глава государства Владимир Путин и сотрудники администрации президента в вакцинации. В правительстве также не смогли прокомментировать данную новость.

По информации Bloomberg, среди получивших вакцину были, в частности, топ-менеджеры компании UC Rusal. Утверждается, что предлагали прививку от коронавируса и представителям «ФосАгро»: по утверждению агентства, там еще рассматривают предложение. Обе компании отказались официально комментировать информацию.

При этом директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заверил СМИ, что ничего об этом не знает.

«Ничего не знаю про крупных [бизнесменов], и про мелких тоже», — цитирует «Интерфакс» ответ Гинцбурга на вопрос о предоставлении вакцины.