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СМИ узнали о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле

10:38 20.07.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Уже с апреля 2020 года у политической и бизнес-элиты России был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра им. Гамалеи. Об этом рассказали источники Bloomberg.

Источники издания отмечают, что в процесс вакцинации были вовлечены сотни человек. Агентству удалось найти подтверждение этому у десятков человек, их имена не публикуются.

Один из топ-менеджеров сообщил Bloomberg, что у него отсутствовали побочные эффекты. По его словам, он пошел на вакцинацию, чтобы «жить нормальной жизнью и участвовать в деловых встречах». Ряд участников эксперимента сообщили изданию, что у них была высокая температура и мышечные боли. Были также и те лица, кто отказался от прививок, поскольку их безопасность еще не доказана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на запрос агентства, участвовал ли глава государства Владимир Путин и сотрудники администрации президента в вакцинации. В правительстве также не смогли прокомментировать данную новость.

По информации Bloomberg, среди получивших вакцину были, в частности, топ-менеджеры компании UC Rusal. Утверждается, что предлагали прививку от коронавируса и представителям «ФосАгро»: по утверждению агентства, там еще рассматривают предложение. Обе компании отказались официально комментировать информацию.

При этом директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заверил СМИ, что ничего об этом не знает.

«Ничего не знаю про крупных [бизнесменов], и про мелких тоже», — цитирует «Интерфакс» ответ Гинцбурга на вопрос о предоставлении вакцины.

Темы: Коронавирус, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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20.07.2020, 17:16
Гость: кадет

Конечно вакцина на Западе давно есть. А вот все остальное бред. Так называемую элиту крипто-троцкистов РФ на самом деле в мире никто за элиту не считает и в том числе на Западе. И даже сами евреи их не жалуют. Их не пускают раскрутиться ни в Израиль, ни в Америку. Максимум что им позволяют там как шавкам-гиенам, прикупить супермаркеты или убыточные спортивные клубы.
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20.07.2020, 17:07
Гость: Ёжкин Кот

У Вас медицинское образование - сорок серий сериала "Клиника" и все серии "Доктора Хауса"? Я правильно догадался?
20.07.2020, 16:28
Гость: IgS

Если сделанная в России то ладно, потому что от та что от Гейтса включает 2 варианта с двумя разными белками одни замедляют сокращение теломеров, другие ускоряют.

Надеюсь до вас дошло зачем вся эта вакханалия затевалась.
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