]]>
]]>
Главная В России Новости

Госдума приняла закон о запрете публикаций про ФСБ без санкции ведомства

23:30 21.07.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, который запрещает публикацию материалов об органах ФСБ без разрешения руководства ведомства. Речь идет о запрете на разглашение так называемой профессиональной тайны.

Депутаты внесли поправки в закон «О федеральной службе безопасности». Военнослужащие, федеральные государственные гражданские служащие, работники органов ФСБ России, а также лица, уволенные из ФСБ, обязаны соблюдать конфиденциальность информации об их работе, пишет Znak.com.

«В соответствии с законом профессиональная тайна — это информация, "не содержащая сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну“, при этом ее разглашение или распространение может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности или нанести ущерб их репутации“», — говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

Подготовленные для публикации материалы, которые касаются деятельности органов безопасности и могут содержать профессиональную тайну, теперь должны проходить экспертную оценку в органах ФСБ. «Без этого распространение информации запрещено. Перечень информации и порядок проведения такой оценки будет утвержден руководством ФСБ», — отмечают в Госдуме.

Ранее автор поправок, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пояснял, что до последнего времени запрещалось разглашение только гостайны. А вопрос защиты профессиональной тайны для сотрудников ФСБ законодательно никак не был отрегулирован. Теперь этот пробел восполнен.  

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.07.2020, 07:01
Гость: Страна

в которой давно обсуждают по всем ТВ каналам интимные подробности личной жизни давно слетела с катушек. Это последствия доведенного до дебилизма липерасизма.
22.07.2020, 06:31
Гость: D.D.

Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации.
госдума нам поможет - запретом думать о том, что мы есть: нас нет - как сурка для двуногих, живущих днем сурка
22.07.2020, 06:27
Гость: Старый евrей

Тогда запретят уже их. И они это прекрасно понимают.
Все комментарии (16)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации