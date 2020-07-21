Госдума приняла закон о запрете публикаций про ФСБ без санкции ведомства

23:30

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, который запрещает публикацию материалов об органах ФСБ без разрешения руководства ведомства. Речь идет о запрете на разглашение так называемой профессиональной тайны.

Депутаты внесли поправки в закон «О федеральной службе безопасности». Военнослужащие, федеральные государственные гражданские служащие, работники органов ФСБ России, а также лица, уволенные из ФСБ, обязаны соблюдать конфиденциальность информации об их работе, пишет Znak.com.

«В соответствии с законом профессиональная тайна — это информация, "не содержащая сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну“, при этом ее разглашение или распространение может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности или нанести ущерб их репутации“», — говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

Подготовленные для публикации материалы, которые касаются деятельности органов безопасности и могут содержать профессиональную тайну, теперь должны проходить экспертную оценку в органах ФСБ. «Без этого распространение информации запрещено. Перечень информации и порядок проведения такой оценки будет утвержден руководством ФСБ», — отмечают в Госдуме.

Ранее автор поправок, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пояснял, что до последнего времени запрещалось разглашение только гостайны. А вопрос защиты профессиональной тайны для сотрудников ФСБ законодательно никак не был отрегулирован. Теперь этот пробел восполнен.