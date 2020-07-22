Якутский шаман Габышев выписан из психдиспансера
Якутский шаман Александр Габышев выписан из местного психоневрологического диспансера после принудительной госпитализации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.
По его словам, после проведенной психолого-психиатрической экспертизы и заседания утром 22 июля врачебной комиссии Габышев был выписан из диспансера.
Как отметил Прянишников, на решение врачей повлияла огласка ситуации в СМИ. "Без общественной поддержки и широкого освещения СМИ усилий защиты лечение могло длиться сколько угодно долго, тем более решение суда срок лечения не ограничивало", - заявил правозащитник.
Шаман Александр Габышев в 2019 году начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать" президента и "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года.
Осенью того же года против Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он был вынужден прервать свой поход.
Экспертиза признала Габышева невменяемым, и 12 мая его принудительно поместили в психиатрическую больницу в Якутске. Врачебная комиссия выдала заключение об опасности шамана для окружающих.
2 июня Якутский городской суд удовлетворил иск республиканского психоневрологического диспансера о принудительном лечении Габышева. 3 июля Верховный суд Якутии принял решение о проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы шаману.