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Якутский шаман Габышев выписан из психдиспансера

11:43 22.07.2020
Шаман Александр Габышев
Скриншот с YouTube

Якутский шаман Александр Габышев выписан из местного психоневрологического диспансера после принудительной госпитализации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.

По его словам, после проведенной психолого-психиатрической экспертизы и заседания утром 22 июля врачебной комиссии Габышев был выписан из диспансера.

Как отметил Прянишников, на решение врачей повлияла огласка ситуации в СМИ. "Без общественной поддержки и широкого освещения СМИ усилий защиты лечение могло длиться сколько угодно долго, тем более решение суда срок лечения не ограничивало", - заявил правозащитник.

Шаман Александр Габышев в 2019 году начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать" президента и "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года.

Осенью того же года против Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он был вынужден прервать свой поход.

Экспертиза признала Габышева невменяемым, и 12 мая его принудительно поместили в психиатрическую больницу в Якутске. Врачебная комиссия выдала заключение об опасности шамана для окружающих.

2 июня Якутский городской суд удовлетворил иск республиканского психоневрологического диспансера о принудительном лечении Габышева. 3 июля Верховный суд Якутии принял решение о проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы шаману.

Темы: Россия
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Комментарии читателей
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22.07.2020, 13:31
Гость: Ура!

Собираем новый поход ..
22.07.2020, 13:25
Гость: Нина

Берегите себя, шаман! Они вас в покое не оставят.
22.07.2020, 13:14
Гость: Огонь!

Вся надежда на адекватного человека.
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