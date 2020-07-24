Суд вынес приговор фигурантам дела о крушении Falcon президента Total

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Бывший руководитель полетов аэропорта "Внуково" Роман Дунаев признан виновным и приговорен к шести годам колонии-поселения по делу о катастрофе самолета Falcon президента французского нефтегазового концерна Total Кристофа де Маржери в 2014 году, сообщает "Интерфакс".

Соответствующее решение принял Солнцевский суд Москвы. Еще два фигуранта дела - диспетчер-инструктор Александр Круглов и диспетчер руления Надежда Архипова – получили 5,5 и 5 лет колонии-поселения соответственно.

Все они признаны виновными в нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта (часть 3 статьи 263 УК РФ).

Диспетчера Архипову суд освободил от наказания со снятием судимости на основании постановления Госдумы "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Адвокаты всех троих осужденных планируют обжаловать приговор.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту "Внуково" при взлете разбился легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека – президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

Непосредственной причиной крушения стало столкновение самолета со снегоуборочной машиной под управлением водителя Владимира Мартыненко. Она выехала на взлетно-посадочную полосу при отсутствии контроля за действиями водителя со стороны старшего сменного инженера Владимира Леденева.

В свою очередь, Дунаев, Архипова и Круглов, имея возможность предотвратить катастрофу, нарушили авиационные правила, из-за чего пилоты Falcon не узнали о движении спецмашины.

В 2017 году Мартыненко и Леденев были приговорены к реальному лишению свободы, но суд освободил обоих по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.