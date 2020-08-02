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Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве

22:23 2.08.2020
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл © KM.RU
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл © KM.RU

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству «говорить Божию правду» и не верить слухам о многомиллиардных богатствах архиереев Русской православной церкви (РПЦ). С проповедью он выступил перед прихожанами столичного храма Пророка Илии, пишет  «Коммерсант» со ссылкой на сообщение РПЦ.

«Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, об архиереях, о священниках, помните, что даже капли правды там обычно не бывает, но все это направлено на то, чтобы скомпрометировать тех, кто правду Божию провозглашает. Так, чтобы народ перестал нас слушать и доверять: "Ну что ты нам говоришь? Ты посмотри, что о тебе пишут!"» — сказал патриарх Кирилл.

Глава РПЦ отметил, что «этому искушению подвергаются не только миряне». Он привел в пример свою беседу с одним из архиереев еще до избрания на патриарший престол, во время работы председателем отдела внешних церковных связей (ОВЦС). По словам патриарха, этот архиерей попросил у него тогда финансовой помощи из личных средств, сославшись на то, что состояние главы ОВЦС якобы составляет $6 млрд. «Я посмотрел на этого владыку и говорю: "Ты не шутишь?" — "Да нет". Значит, этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил»,— сказал глава РПЦ.

«Все то, что говорят и пишут,— это чаще для того, чтобы мы перестали говорить Божию правду. Как только будем говорить то, что приятно слышать сильным мира сего, никакой критики в адрес церкви не будет, все моментально исчезнет, на руках носить будут»,— добавил патриарх.

Напомним, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев) стал патриархом Московским и всея Руси 1 февраля 2009 года. До этого он в течение почти 20 лет возглавлял ОВЦС и по этой должности входил в число постоянных членов Священного синода.

Ранее глава РПЦ высказывался на тему социального неравенства. Во время встречи с бездомными в 2018 году он рассказал, что свое детство провел не «в царских палатах», а в бедности: семья из пяти человек жила в одной комнате в коммуналке, и в 15 лет будущему священнослужителю пришлось работать, чтобы «выжить на мизерную зарплату». «Всю жизнь я вспоминаю этот опыт бедности, и, наверное, многое бы в жизни я не понял, если бы не прошел через него»,— сказал патриарх Кирилл.

Темы: Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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03.08.2020, 05:50
Гость: Монах

Святой отец побойся Бога, если твои настоятельницы мэрсы покупают и меняют их каждый месяц, и новые церкви на всех углах и в парках открываются, то что про тебя говорить, не прибедняйся как подпольный миллионер Корейко. У которого кроме тумбочки и кровати вроде ничего больше не было, оставалось только повесить икону на стену и объявить его святым. Наведи лучше порядок в своей «святой» обители, убери жадных и вороватых попов, которые играют святыми чувствами верующих используя имя Божье вытягивают последние гроши из прихожан зашедших в храм помолиться. А вместо молитвы и утешения получают вымогательство, подайте Христа ради нам нищим на обустройство храма, поют твои верные псы им со всех сторон. Мало нас кремлевские воры, власти, пожизненный президент и чиновники обирают, и вы туда же РПЦ с ними за одно и какая же между вами разница, никакой все вы одним миром мазаны, чинуши повесившие себе золотые кресты на цепи в несколько килограмм на шею, так и потонуть можно если купаться полезете да еще поддатые, водная стихия вас быстро приберет.
03.08.2020, 05:27
Гость: Ну

так на тех кто говорит неправду и пишет ложь нужно подавать иск в суд, можно и в "страшный суд". Иски к лжецам были???
03.08.2020, 03:29
Гость: Скептик

Кто видел худого попа в автобусе?
А толстого в "мерине"?
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