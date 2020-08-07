Доходы Рамзана Кадырова увеличились почти в 20 раз за один год

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С 1 января по 31 декабря 2019 года глава Чеченской Республики Рамзан Кадырова заработал почти 148 миллионов рублей. Годом ранее его доход составлял 7,58 миллиона рублей. Таким образом доходы Кадырова за год выросли почти в 20 раз.

Согласно опубликованной декларации, Рамзан Кадыров владеет земельными участками площадью 28 361 квадратный метр, еще один участок имеет площадь свыше 3000 квадратных метров. Также в его собственности находится жилой дом площадью 2344,6 квадратных метра.

Кроме того, увеличился и доход его супруги (примерно в 42 раза). В 2019-м она заработала почти 2,5 млн рублей, в то время как годом ранее эта цифра составляла всего 60 тысяч рублей.