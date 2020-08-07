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Доходы Рамзана Кадырова увеличились почти в 20 раз за один год

18:36 7.08.2020
Фото с сайта wikimedia.org

С 1 января по 31 декабря 2019 года глава Чеченской Республики Рамзан Кадырова заработал почти 148 миллионов рублей. Годом ранее его доход составлял 7,58 миллиона рублей. Таким образом доходы Кадырова за год выросли почти в 20 раз.

Согласно опубликованной декларации, Рамзан Кадыров владеет земельными участками площадью 28 361 квадратный метр, еще один участок имеет площадь свыше 3000 квадратных метров. Также в его собственности находится  жилой дом площадью 2344,6 квадратных метра.

Кроме того, увеличился и доход его супруги (примерно в 42 раза). В 2019-м она заработала почти 2,5 млн рублей, в то время как годом ранее эта цифра составляла всего 60 тысяч рублей.

Темы: Чечня, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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07.08.2020, 22:28
Гость: ABCD

"жилой дом площадью 2344,6 квадратных метра."
Жилой дом площадью 2,3км?
Может это аэропорт переделанный под жилой дом?
Это больше двух стадионов по площади, 230х230 метров.
Наверное вот почему он хочет два миллиарда рублей из бюджета, что бы побить ещё один рекорд процветания региона, ну и к своей сакле веранду пристроить, площадью 1500кв. метров.
07.08.2020, 21:49
Гость: Алексей

Да в рублях посчитали :)

Да ладно, пусть там царем и будет и за своими смотрит. У меня не складывается мнение о нем из всего что я читал о нем что он опасен для интересов России.
07.08.2020, 21:38
Гость: Ещчё

хочет где то 13 лярдов...
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