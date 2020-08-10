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Жириновский вышел протестовать к посольству Белоруссии в Москве

17:02 10.08.2020
Владимир Жириновский у посольства Белоруссии в Москве. Фото: t.me/zhirinovskylive

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вышел протестовать к посольству Белоруссии в Москве из-за итогов президентских выборов в республике. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

"Лукашенко выпустил против белорусов собак. Так немцы делали в оккупированной Белоруссии. Нарисовал себе 80%. Ну пусть будет хотя бы 52% на 48%. Но нет... 80%!. Многих людей даже не пускали на избирательные участки. Зато досрочное голосование 42%. Это что за математика? Это агоня. Больше выборов с участием Лукашенко не будет. Всё зависит от нас: сколько ещё мы согласны содержать дармоеда?" - написал Жириновский в своем телеграм-канале.

Сегодня ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги президентских выборов. По официальным данным, лидирует действующий президент республики Александр Лукашенко, получивший 80,23% голосов избирателей. На втором месте - Светлана Тихановская, которую поддержали 9,9% избирателей. Против всех выступили 6% избирателей.

Темы: Выборы в мире, Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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10.08.2020, 22:19
Гость: Как это ему сразу разрешили митинговать?

Жириновский устроил Майдан, чтоб набить похудевший карман.
10.08.2020, 22:06
Гость: Ходить,

говорить, курить и пить начал одновременно.
10.08.2020, 21:27
Гость: Мастер

80% - он просто завидует!
Все комментарии (26)
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