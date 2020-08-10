17:02

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вышел протестовать к посольству Белоруссии в Москве из-за итогов президентских выборов в республике. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

"Лукашенко выпустил против белорусов собак. Так немцы делали в оккупированной Белоруссии. Нарисовал себе 80%. Ну пусть будет хотя бы 52% на 48%. Но нет... 80%!. Многих людей даже не пускали на избирательные участки. Зато досрочное голосование 42%. Это что за математика? Это агоня. Больше выборов с участием Лукашенко не будет. Всё зависит от нас: сколько ещё мы согласны содержать дармоеда?" - написал Жириновский в своем телеграм-канале.

Сегодня ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги президентских выборов. По официальным данным, лидирует действующий президент республики Александр Лукашенко, получивший 80,23% голосов избирателей. На втором месте - Светлана Тихановская, которую поддержали 9,9% избирателей. Против всех выступили 6% избирателей.