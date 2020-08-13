Почти 90% россиян хотят вернуть старый порядок выхода на пенсию

14:37

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование, которое показало, что 88 процентов граждан России поддерживают инициативу депутата Сергея Миронова («Справедливая Россия») о возвращении к старому порядку выхода на пенсию.

При этом против данной инициативы высказались всего 5 процентов респондентов, а 7 процентов опрошенных затруднились с ответом.

Как отмечается на сайте SuperJob, доводы поддерживающих инициативу россиян вполне понятны, а противники и те, кто затруднился ответить, чаще всего обвиняют Миронова в популизме, а также напоминают о дефиците Пенсионного фонда и призывают людей работать, пока есть силы.

Также отмечается, что с увеличением возраста опрошенных растет и количество поддерживающих инициативу россиян. В частности, это 79% среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 91% среди россиян старше 45 лет. При этом чаще остальных одобрение выражали люди, доход которых составляет 50 - 80 тысяч рублей в месяц (92%).

Вопрос: «Глава «Справедливой России» Сергей Миронов предложил вернуться к старому порядку выхода на пенсию по возрасту: мужчинам - с 60 лет, женщинам - с 55 лет. Поддерживаете ли вы данную инициативу?»