Ценные бумаги «Яндекса» обновили исторический максимум

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Акции «Яндекса» днем 13 августа выросли на 5,10% до 4507,6 рубля, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило 4554,2 рубля.

Стоимость ценных бумаг компании начала расти спустя 15 минут после открытия торгового дня. 13 августа MSCI по итогам квартального пересмотра включил акции «Яндекса» в индекс MSCI Russia. Все изменения вступят в силу 31 августа после закрытия торгов.

MSCI Russia — фондовый индекс российского рынка. Он служит ориентиром для пенсионных фондов, хедж-фондов и других крупных игроков фондового рынка, вкладывающих деньги в российские компании.