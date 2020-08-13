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Ценные бумаги «Яндекса» обновили исторический максимум

13:47 13.08.2020
Сайт «Яндекс» © KM.RU
Сайт «Яндекс» © KM.RU

Акции «Яндекса» днем 13 августа выросли на 5,10% до 4507,6 рубля, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило 4554,2 рубля.

Стоимость ценных бумаг компании начала расти спустя 15 минут после открытия торгового дня. 13 августа MSCI по итогам квартального пересмотра включил акции «Яндекса» в индекс MSCI Russia. Все изменения вступят в силу 31 августа после закрытия торгов.

MSCI Russia — фондовый индекс российского рынка. Он служит ориентиром для пенсионных фондов, хедж-фондов и других крупных игроков фондового рынка, вкладывающих деньги в российские компании.

Темы: Торги на российских площадках, Яндекс
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