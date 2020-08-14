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Тихановская призвала мэров городов Белоруссии организовать митинги

14:06 14.08.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала остановить насилие на улицах городов. Ее новое видеообращение появилось на YouTube.

«Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе», — сказала Тихановская.

Она добавила, что в последнее время в Белоруссии все чаще проходят мирные акции в формате «цепей солидарности», в которых часто принимают участие женщины. «Они показывают всему миру, что мы, белорусы, открытые и честные люди и мы против насилия», — подчеркнула оппозиционер. Также она поблагодарила работников компаний, которые начали забастовки в знак протеста против объявленных итогов выборов.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно официальным данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявляли, что не признают результаты ЦИК.

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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15.08.2020, 16:27
Гость: Иван Иваныч

Ты уверен что того, кого сожгли звали Галилеем, а не Джордано Бруно. Или необразованность и дилетантство это пропуск в ряды сторонников протестов. А уж коль скоро пошло сравнение с Галилеем, то он на коленях просил Папу о прощении.
Так что Тихановскую- гуайдо, ждёт та же участь. Вашими устами, как грится.
14.08.2020, 20:16
Гость: Иван

Эта тётка из картавой нации. Жаль адекватных нормальных белоруссов, их поведут в адъ как на парад широкой поступью. Повышение цен на ЖКХ, медицины, образования, запрет советской символики и русского языка, произвол чиновников, тотальная нищета безработица и уголовщина на базе разорённых предприятий и С/Х комплекса...... Но зато Батю свергли и ..... посадили на трон. Забудьте о Парадах 9 Мая! Будете лицезреть .... парады и не дай Богъ пикнете против, отберут детей, вас посадят за нетолерантнось к любителям ..... . О, времена! О, нравы!
Чем лучше живут люди, тем наглее они становятся.
14.08.2020, 19:10
Гость: справка

Восхищает, КАК ГОРДО ЭТА ФРАУ КОХ ДЕРЖИТЬ ФЛАГ ГЕРМАНИИ!
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