Тихановская призвала мэров городов Белоруссии организовать митинги

14:06

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала остановить насилие на улицах городов. Ее новое видеообращение появилось на YouTube.

«Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе», — сказала Тихановская.

Она добавила, что в последнее время в Белоруссии все чаще проходят мирные акции в формате «цепей солидарности», в которых часто принимают участие женщины. «Они показывают всему миру, что мы, белорусы, открытые и честные люди и мы против насилия», — подчеркнула оппозиционер. Также она поблагодарила работников компаний, которые начали забастовки в знак протеста против объявленных итогов выборов.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно официальным данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявляли, что не признают результаты ЦИК.