Медики не выявили ядов в анализах Навального

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В крови оппозиционера Алексея Навального не обнаружено ядов или других отравляющих веществ, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление заместителя главврача больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Анатолия Калиниченко.

По его словам, результаты анализов и проведенных исследований, а также консультации со столичными медиками не позволяют утверждать, что Навальный был отравлен.

"Диагноз "отравление" где-то в наших подкорках остается, но мы не считаем, что пациент перенес отравление", - сказал Калиниченко.

Он также заявил, что с помощью московских врачей Навальному был поставлен диагноз, но не могут его разглашать.

"В результате лечения мы имеем полный диагноз. К сожалению, я не могу вам его озвучить, но он доведен до сведения жены и брата", - цитирует агентство слова Калиниченко.

Врач отметил, что состояние оппозиционера по-прежнему нестабильно, и говорить о возможности его транспортировки нецелесообразно.

Ранее в пятницу директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, находящийся в Омской больнице, куда госпитализирован Навальный, сообщил журналистам о том, что полиция якобы обнаружила некое "смертельное вещество", опасное не только для самого оппозиционера, но и для окружающих.

Навальному стало плохо накануне, 20 августа, в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, откуда Навальный был в бессознательном состоянии госпитализирован в реанимацию омской больницы. На текущий момент он остается в коме.

Соратники предполагают, что Навального могли отравить. По данным Ярмыш, Навальный в четверг ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.

Германия в пятницу утром направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин. Однако врачи Омской больницы скорой медицинской помощи, в которой находится оппозиционер, считают, что перевозить его в другую клинику нельзя из-за нестабильного состояния.