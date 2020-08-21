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Медики не выявили ядов в анализах Навального

11:43 21.08.2020
Алексей Навальный
Скриншот с YouTube

В крови оппозиционера Алексея Навального не обнаружено ядов или других отравляющих веществ, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление заместителя главврача больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Анатолия Калиниченко.

По его словам, результаты анализов и проведенных исследований, а также консультации со столичными медиками не позволяют утверждать, что Навальный был отравлен. 

"Диагноз "отравление" где-то в наших подкорках остается, но мы не считаем, что пациент перенес отравление", - сказал Калиниченко.

Он также заявил, что с помощью московских врачей Навальному был поставлен диагноз, но не могут его разглашать. 

"В результате лечения мы имеем полный диагноз. К сожалению, я не могу вам его озвучить, но он доведен до сведения жены и брата", - цитирует агентство слова Калиниченко.

Врач отметил, что состояние оппозиционера по-прежнему нестабильно, и говорить о возможности его транспортировки нецелесообразно.

Ранее в пятницу директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, находящийся в Омской больнице, куда госпитализирован Навальный, сообщил журналистам о том, что полиция якобы обнаружила некое "смертельное вещество", опасное не только для самого оппозиционера, но и для окружающих.

Навальному стало плохо накануне, 20 августа, в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, откуда Навальный был в бессознательном состоянии госпитализирован в реанимацию омской больницы. На текущий момент он остается в коме.

Соратники предполагают, что Навального могли отравить. По данным Ярмыш, Навальный в четверг ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.

Германия в пятницу утром направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин. Однако врачи Омской больницы скорой медицинской помощи, в которой находится оппозиционер, считают, что перевозить его в другую клинику нельзя из-за нестабильного состояния.

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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21.08.2020, 15:58
Гость: Астолоп

Почему только к нему лечащего врача не пускают, родственников и германских специалистов. Допуск только у специальных людей,которые ничего, конечно же не обнаружат. Все "шито-крыто". Это не по Лондонам, геям-туристам с Новичком бродить.
21.08.2020, 15:54
Гость: На самом деле

нет у тебя никакой выдержки. Не усидел, высунулся свою мафиозную структуру защищать. Тут то тебя охотник и поджидал.
21.08.2020, 15:49
Гость: Время Ч.

А может не отдали чтобы немцы там "вдруг нашли Новичок"? Запад ведь весь изолгался и не краснеет.
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