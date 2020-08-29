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Путин заявил о признании легитимности выборов президента Белоруссии

14:00 29.08.2020
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Стоп-кадр из видео

Россия признает легитимность выборов президента Белоруссии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в субботу, 29 августа.

«Белорусские власти пригласили БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека - ред.) ОБСЕ принять участие в контроле над выбором. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов», — сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Таким образом, по его словам, Россия исходит из того, что выборы состоялись.

«Мы — я сразу это сделал, мы признали их легитимность. И как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Всё», — добавил Путин.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав более 80%. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила только чуть более 10%.

Темы: Выборы в мире, Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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29.08.2020, 17:38
Гость: World

Могли бы нверху (без личности) промолчать просто .
Сам Лукаш напотрачил. (на горе совхоз , под горой колхоз., а мы задаем вопросы.........- перефразмруя)))))))))) Вольффович праильно сказал ну смрись с тем что за тебя больше 50% обязательно , нет вот подавай дебилам 90%
Это ж какое было ЦК у нас. отсюда калоши одни . Даже шнурки для адидасов не могли сделать . Тьфу
Промолчать надо было - легитимность она вроде есть поскольку 55-60% все равно бы проголосовали бы за батько. А он что натворил . Да еще народ обзывает тунеядцами. Сам же дебил ведь .....
А вот так и получаеться Горбачев - все равно против старого СССР проголууют
Считаем - промолчаь все же надо было. и все
29.08.2020, 17:08
Гость: Сергей

На одном из выступлений после выборов Лукашенко заявил, что мол да может мы и неправильно посчитали результаты выборов, но что я ей (Тихановской) должен отдать страну ? Собственно все что нужно знать о прошедших выборах в РБ.
29.08.2020, 17:03
Гость: Лукашенко

не более легитимен, чем путин.
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