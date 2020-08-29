Путин заявил о признании легитимности выборов президента Белоруссии

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Россия признает легитимность выборов президента Белоруссии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в субботу, 29 августа.

«Белорусские власти пригласили БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека - ред.) ОБСЕ принять участие в контроле над выбором. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов», — сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Таким образом, по его словам, Россия исходит из того, что выборы состоялись.

«Мы — я сразу это сделал, мы признали их легитимность. И как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Всё», — добавил Путин.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав более 80%. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила только чуть более 10%.