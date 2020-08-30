СК проверит законность приватизации Башкирской содовой компании

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства в рамках доследственной проверки выяснить обстоятельства сокращения доли государства в Башкирской содовой компании, которая планировала разрабатывать шихан Куштау.

«Глава ведомства указал на необходимость тщательного исследования условий сделки, в результате которой был утрачен контроль со стороны государства за активами предприятия, а также всех обстоятельств приватизации и перехода прав на имущественные комплексы. Вместе с тем по указанию председателя СК России следователи дадут всестороннюю уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов власти, связанных с принятием решений по сделкам с акциями предприятия», — цитирует Znak.com сообщение СК.

Ранее проверить законность приватизации БСК поручил Генпрокуратуре лично президент России Владимир Путин. Так он отреагировал на региональные протесты граждан против добычи известняка на шихане Куштау, в ходе которых местная полиция задержала порядка 90 активистов. После этого Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Башкортостана иск об истребовании долей в Башкирской содовой компании из незаконного частного владения в пользу государства. По результатам проверки прокуратура установила, что приватизация государственных акций была произведена с нарушением законодательства.

Разрабатывать шихан Куштау «Башкирская содовая компания» планировала начиная с 2018 года. В 2019 году она получила лицензию на геологоразведку, а в июле 2020 года начала расчищать участок для работ. Это возмутило местных активистов. Они поставили на горе палаточный лагерь, препятствуя работам БСК. После трех недель стояния лагеря и нескольких столкновений активистов с полицией на гору прибыл глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, который заявил, что принял решение о том, что гора разрабатываться не будет, а БСК будет искать другой источник сырья. После этого Хабиров направил в Минприроды РФ прошение о том, чтобы присвоить Куштау статус особо охраняемой природной территории.