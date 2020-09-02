Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

10:15

Минпромторг выступил с предложением о запрете фотографирования в книжных магазинах книг и других печатных изданий до их приобретения, сообщает РИА Новости.

Свою инициативу ведомство обосновывает борьбой с пиратской продукцией с целью защиты прав продавцов книг и иных непериодических печатных изданий.

Как напоминает агентство, с 1 января 2021 года утратят силу ряд нормативных актов, содержащих требования в сфере защиты прав потребителей. Вместе с тем Минпромторг в рамках реализации "регуляторной гильонтины" разработал проект правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, которые учитывают особенности реализации товаров в разных форматах торговли.

Данный документ также предлагает упразднить ряд требований. Так, в нем нет требования размещать в торговом зале отдельно трикотажные, швейные, меховые товары и обувь для мужчин, женщин и детей. Вместе с тем продавец по-прежнему будет обязан предоставить потребителю условия для примерки одежды.

Также исчезло требование обеспечить покупателям свободный доступ к образцам мебели, выставленным в торговом зале.