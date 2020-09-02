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Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

10:15 2.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Минпромторг выступил с предложением о запрете фотографирования в книжных магазинах книг и других печатных изданий до их приобретения, сообщает РИА Новости.

Свою инициативу ведомство обосновывает борьбой с пиратской продукцией с целью защиты прав продавцов книг и иных непериодических печатных изданий. 

Как напоминает агентство, с 1 января 2021 года утратят силу ряд нормативных актов, содержащих требования в сфере защиты прав потребителей. Вместе с тем Минпромторг в рамках реализации "регуляторной гильонтины" разработал проект правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, которые учитывают особенности реализации товаров в разных форматах торговли.

Данный документ также предлагает упразднить ряд требований. Так, в нем нет требования размещать в торговом зале отдельно трикотажные, швейные, меховые товары и обувь для мужчин, женщин и детей. Вместе с тем продавец по-прежнему будет обязан предоставить потребителю условия для примерки одежды.

Также исчезло требование обеспечить покупателям свободный доступ к образцам мебели, выставленным в торговом зале. 

Темы: Министерство промышленности и торговли РФ
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Комментарии читателей
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02.09.2020, 15:13
Гость: Запрещено все,

что не разрешено законом.
02.09.2020, 14:12
Гость: Время Ч.

Господи, ну и дурь несусветная!
02.09.2020, 14:10
Гость: Время Ч.

Сбер также фотографирует.
Все комментарии (15)
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