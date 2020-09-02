Глава Минсельхоза назвал среднюю зарплату аграриев

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Средняя заработная плата в сельском хозяйстве по итогам прошлого года составила 28 400 рублей, это на 11% больше показателя предыдущего года. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, выступая на заседании коллегии Минсельхоза в онлайн-формате.

«Продолжался планомерный рост зарплаты в сельском хозяйстве. В 2019 г. она составила 28 400 руб., т. е. на 11% больше, чем в 2018-м», ‒ сказал Патрушев. Он отметил, что тенденцию роста зарплаты в отрасли удалось сохранить и в 2020 г., несмотря на текущую ситуацию.

Ранее этим летом Патрушев заявлял, что средняя зарплата в сельском хозяйстве в 2019 года увеличилась на 22% по сравнению с 2017 годом. Весной 2019-го глава ведомства говорил, что средний уровень зарплаты сельских жителей в 2018 году составил 25 500 руб., что на 8% больше, чем в 2017 г.