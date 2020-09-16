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В камере челябинского СИЗО нашли мертвое тело «Тесака»

12:53 16.09.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

В одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске было найдено тело российского националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу «Тесак». Предположительно, Марцинкевич покончил с собой.

В это СИЗО «Тесак» прибыл для пересылки в Москву. По информации телеграм-канала Baza, он оставил предсмертную записку, содержание которой пока неизвестно.

Напомним, Максим Марцинкевич был трижды приговорен к уголовному наказанию по ст. 282 УК РФ. Он начинал как видеоблогер неонацистского толка, также является сооснователем и идеологом неформального международного движения «Реструкт».

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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16.09.2020, 18:42
Гость: А. В.

Понятие "русский фашизм" (или "русский нацизм") -- оксюморон.
Такое же, как и "ниггер-куклусклановец". Негр может быть членом организации "Чёрные пантеры". Или участником к.-л. другой американо-негритянской националистической организации. Но не "WASP-овским" радикалом из "Ку-клус-клана".
Все формы фашизма (итальянский собственно "фашизм", испанский "фалангизм", венгерский "скрещённо-стрелизм" ["салашизм"] и галицкий "интегральный национализм") были построены на русофобии.
Высшая же форма фашизма (германский "нацизм") вообще базировалась на концепции "Жизненного пространства" (см. "Майн Кампф") за счёт Руси. Максимального сокращения количества русских и вытеснения остатков оных за Урал (см. "План Ост").
16.09.2020, 18:32
Гость: Мда....

Все верно сказали. Вся эта ситуация лишь подтверждает факт плотного взаимодействия и кооперции либералов и власти. Все мал-мала реальные кандидаты и реальные оппозиционеры либо сидят, либо под следствием, либо на свободе но судимые, либо к сожалению представились. Земля пухом.
16.09.2020, 18:20
Гость: Руснац

Тесак не был таким как ты говоришь. Он типичный нацик, не верящий в славянскую идентичность. Руны, лысина и прочая «фуэте». И выполнял он вполне бандитские заказы. В среде русских националистов он считался гниловатым.
16.09.2020, 18:13
Гость: На самом деле

вот и Адольф Шикльгрубер был таким же борцом за справедливость.
Хотел мир изменить к лучшему.
За то и пострадал. И "общество" говорило ему "спасибо" и на руках носили.
Боже, сколько несправедливости в этом мире!
16.09.2020, 17:46
Гость: Зоя

Я полагаю, Максима Марцинкевича убили. (Он был русский националист. А РФ-ская власть ненавидит русских.)
А записку сами написали.
С чего бы это было ему убиваться? Сидел в камере один. Видимо, для того и держали его одного.
Царствие Небесное и вечный покой рабу Божию Максиму.
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