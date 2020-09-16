В камере челябинского СИЗО нашли мертвое тело «Тесака»

12:53

В одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске было найдено тело российского националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу «Тесак». Предположительно, Марцинкевич покончил с собой.

В это СИЗО «Тесак» прибыл для пересылки в Москву. По информации телеграм-канала Baza, он оставил предсмертную записку, содержание которой пока неизвестно.

Напомним, Максим Марцинкевич был трижды приговорен к уголовному наказанию по ст. 282 УК РФ. Он начинал как видеоблогер неонацистского толка, также является сооснователем и идеологом неформального международного движения «Реструкт».