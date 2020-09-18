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На реконструкцию Белого дома направят свыше 5 млрд рублей

08:00 18.09.2020
Белый дом
Фото © KM.RU, Илья Шабардин

Правительство РФ планирует направить на реконструкцию Дома правительства на Краснопресненской набережной 5,27 млрд рублей из бюджета, пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета. 

Как рассказали изданию в пресс-службе правительства, в здании разрушен гидроизоляционный слой покрытия, кровля находится в аварийном состоянии, что приводит к большому количеству протечек, в том числе и в подвальной части здания, также отмечается высокая степень износа инженерных систем и оборудования.

План предусматривает реконструкцию цокольной части здания, подземных гаражей, семиэтажной части кровли и 20-этажной части кровли, тепловых пунктов, главной лестницы, подпорных стен, фасадов и инженерных систем здания. 

Решение о реконструкции здания было принято в 2017 году, а в 2019 году оно было одобрено Главгосэкспертизой. Планировалось, что в 2022-2023 годах на эти цели будет потрачено около 2 млрд рублей. Об объемах финансирования на 2021 год в документе не сообщается. 

Общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб.

Отмечается, что в текущем году финансирование работ было уменьшено на 1 млрд рублей из-за пандемии коронавируса. 

На время реконструкции часть сотрудников переедет в историческое здание бывшего Народного комиссариата по делам национальностей в Трубниковском переулке (сейчас принадлежит Минэкономразвития).

Темы: Бюджетная политика в России, Строительство и ремонт
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Комментарии читателей
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18.09.2020, 15:35
Гость: Гость

За 5 лярдов перекрыть крышу и подвал забетонировать?! Они что-стропила и кровлю будут из червонного золота делать? А в бетонную стяжку алмазную крошку подмешивать???)))
18.09.2020, 15:17
Гость: Анекдот

Сантехник Иванов, после фразы: "Вся система прогнила! Всю систему надо менять!", был приговорён к высшей мере наказания.
18.09.2020, 15:15
Гость: Для начала

капремонт, а лучше замена, правительства.
18.09.2020, 14:38
Гость: Русский

Самая главная причина - загаженность крыши воронами.
18.09.2020, 14:13
Гость: Пенсионер

Рад да наших депутатов - работа у них кипит:
То на отпугивание ворон от Белого дома попросили 50 млн.руб., то на выборы 4,5 млрд.руб, теперь на реконструкцию еще 5 млрд.руб., а учитывая перерасход, не целевое использование, коррупцию и просто воровство, эти цифры можно смело умнжить на два! Еще между делом ежегодно успевают индексировать и просто поднимать себе зарплату, получать бесплатное жилье себе, своим детям и дальним родственникам, покупать недвижимость за границей, и их дети и жены вдруг становятся крупными и успешными бизнесменами, так что жизнь у депутатов удалась, а о бедном народе они давно уже забыли!
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