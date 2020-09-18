На реконструкцию Белого дома направят свыше 5 млрд рублей

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Правительство РФ планирует направить на реконструкцию Дома правительства на Краснопресненской набережной 5,27 млрд рублей из бюджета, пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета.

Как рассказали изданию в пресс-службе правительства, в здании разрушен гидроизоляционный слой покрытия, кровля находится в аварийном состоянии, что приводит к большому количеству протечек, в том числе и в подвальной части здания, также отмечается высокая степень износа инженерных систем и оборудования.

План предусматривает реконструкцию цокольной части здания, подземных гаражей, семиэтажной части кровли и 20-этажной части кровли, тепловых пунктов, главной лестницы, подпорных стен, фасадов и инженерных систем здания.

Решение о реконструкции здания было принято в 2017 году, а в 2019 году оно было одобрено Главгосэкспертизой. Планировалось, что в 2022-2023 годах на эти цели будет потрачено около 2 млрд рублей. Об объемах финансирования на 2021 год в документе не сообщается.

Общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб.

Отмечается, что в текущем году финансирование работ было уменьшено на 1 млрд рублей из-за пандемии коронавируса.

На время реконструкции часть сотрудников переедет в историческое здание бывшего Народного комиссариата по делам национальностей в Трубниковском переулке (сейчас принадлежит Минэкономразвития).