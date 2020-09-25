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МИД РФ нашел признаки «постановки» в отравлении Навального

21:53 25.09.2020
МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

В скандале вокруг отравления основателя ФБК Алексея Навального есть признаки постановки. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — заявили в прес-службе МИД.

Как отметили в министерстве, на «постановку» указывает «оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать блогера на лечение в Германию», а также «подключение к ситуации высшего военно-политического руководства, чьим „гостем“ был объявлен указанный „пациент“».

На официальном уровне российское правительство, ведомства и чиновники продолжают называть Алексея Навального «блогером», избегая формулировок «политик» или « оппозиционер». 

Правительство Германии ранее объявило, что Навального отравили веществом «Новичок». В России отвергают свою причастность к инциденту.

Темы: Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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26.09.2020, 01:07
Гость: дан

выходит что это так
26.09.2020, 01:07
Гость: хваткому

что бы поверили надо было не скрывать правду-факт отравления-а немедленно начать расследование Вместо этого усатый вместе с танцовщицей начинают нести какую-то ахинею ссылаясь на мнение врачей с мировым именем из омской больницы А теперь придумывают версии одну глупее другой
26.09.2020, 00:21
Гость: www

"Блогером" на официальном уровне. Надо было "мущщщинои". На официальном уровне.
26.09.2020, 00:12
Гость: rick

Снова Россия ОПРАВДЫВАЕТСЯ. Ну понятно, если оправдывается, то стало все-таки наверно виновата. Так думают большинство обывателей стран Запада. Абсолютно провальная стратегия властей РФ в данном случае с делом А.Навального. Был отравлен?
Был. Почему же соотвествующие службы ПРОВОРОНИЛИ отравление или все-таки наверное кто-то дал наверху команду?
В самом деле, врачи скорой помощи, которые первыми приняли А.Навального с самолета сразу сказали - отравление - дали ему антидот
атропин. Это должно было СРАЗУ поднять уши то же ФСБ в Томске, где пребывал А.Навальный, зафиксировать ВСЕ(!) его места пребывания, особенно в отеле, опечатать все номера, которые сняла команда А.Навального, всех тех ФБК-цев включая таинственную даму
Марию Певчих ЗАДЕРЖАТЬ(!) и ДОПРОСИТЬ(!). Никаких разрешений той М.Певчих покинуть РФ до выяснения ВСЕХ обстоятельств.
Это была бы нормальная реакция на такое событие. Ведь по факту - на территории произошла ПОПЫТКА УБИЙСТВА ГРАЖДАНИНА РФ, тем
более известного оппозиционного политика. Речь шла и как видим идет о государственной безопасности РФ. Что же тут непонятного?
Ан нет, ничего этого не было сделано, да еще совершенно глупая отговорка, де никто не подал заявления в прокуратуру.
Что если произойдет убийство, то полиция или там не будут начинать расследования, пока КТО-ТО(!) не подаст заявления в прокуратуру
об убийстве? А если не свиделей, тогда ЧТО? А ведь в ситуации с А.Навальным есть свидетели - это прежде всего его окружения!
25.09.2020, 23:58
Гость: зоологическая ненависть к детекции лжи мешает решить пустяко

И у союза диктатур, и у альянса плутократий зоологическая ненависть к детекции лжи. И ШОС "клуба диктаторов", и у альянса плутократий - Запад, НАТО, ЕС - зоологическая ненависть к правде, к истинному положению дел. Всех абсолютно хоть как-то причастных к инциденту и информационной войне на 7 разнообразных детекторах лжи проверить, даже добровольную проверку предложить совместной комиссией, кто захочет - решает вопрос, все проясняет. Ни тем ни другим это не нужно. Эти альянсы по разному фальсифицируют выборы и финансовые показатели, по разному отмывают деньги, поэтому они будут несколько недель брехаться друг с другом, перебрехиваться, а потом по результатам выборов в США будут дальше гавкать или мурлыкать.
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