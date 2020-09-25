МИД РФ нашел признаки «постановки» в отравлении Навального

21:53

В скандале вокруг отравления основателя ФБК Алексея Навального есть признаки постановки. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — заявили в прес-службе МИД.

Как отметили в министерстве, на «постановку» указывает «оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать блогера на лечение в Германию», а также «подключение к ситуации высшего военно-политического руководства, чьим „гостем“ был объявлен указанный „пациент“».

На официальном уровне российское правительство, ведомства и чиновники продолжают называть Алексея Навального «блогером», избегая формулировок «политик» или « оппозиционер».

Правительство Германии ранее объявило, что Навального отравили веществом «Новичок». В России отвергают свою причастность к инциденту.