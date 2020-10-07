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В Генпрокуратуре раскрыли итоги анализа проб воды на Камчатке

10:16 7.10.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Генеральная прокуратура России подтвердила, что исследования проб в прибрежной акватории Тихого океана на Камчатке показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, а по фенолу — в 2,5 раза. Об этом говорится в релизе ведомства.

Пробы были взяты в районе Халактырского пляжа, где проявились первые признаки загрязнения. Также были проведены исследования песка и воды с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов. В атмосферном воздухе загрязнения обнаружено не было.

Кроме того, специалисты Генпрокуратуры облетели на вертолете акватории водных объектов и изучили территории Козельского и Радыгинского полигонов, расположенных рядом. Как сообщалось днем ранее, на первом визуальных нарушений обнаружено не было. Радыгинский полигон тоже находится в своем стандартном состоянии.

Что стало причиной загрязнения воды в Авачинском заливе, до сих пор не установлено. Ученые по результатам анализов сделали выводы, что в результате инцидента погибли до 95% морских организмов в Авачинской бухте.

Ранее глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявлял, что не считает произошедшее крупной катастрофой, так как никто из людей не погиб.

Темы: Россия, Камчатка, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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07.10.2020, 15:17
Гость: Сергей

Губки бантиком, бровки домиком, похож на стареющего лысеющего гномика. Что у него не тонет, то давно горит, а чистое уже не чистое и далеко смердит..
07.10.2020, 13:45
Гость: Сердечник

камчатская фукусима
07.10.2020, 13:03
Гость: предсказатель Грыша

Так значит все таки человеческий фактор.
///////////////////
Не совсем человеческий,это были инопланетные пришельцы у их бак продырявилса.
07.10.2020, 12:56
Гость: Карлсон

Пустяки, дело-то житейское!
07.10.2020, 12:30
Гость: железяка

так нашли, чья подводная лодка была?
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