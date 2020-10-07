В Генпрокуратуре раскрыли итоги анализа проб воды на Камчатке

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Генеральная прокуратура России подтвердила, что исследования проб в прибрежной акватории Тихого океана на Камчатке показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, а по фенолу — в 2,5 раза. Об этом говорится в релизе ведомства.

Пробы были взяты в районе Халактырского пляжа, где проявились первые признаки загрязнения. Также были проведены исследования песка и воды с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов. В атмосферном воздухе загрязнения обнаружено не было.

Кроме того, специалисты Генпрокуратуры облетели на вертолете акватории водных объектов и изучили территории Козельского и Радыгинского полигонов, расположенных рядом. Как сообщалось днем ранее, на первом визуальных нарушений обнаружено не было. Радыгинский полигон тоже находится в своем стандартном состоянии.

Что стало причиной загрязнения воды в Авачинском заливе, до сих пор не установлено. Ученые по результатам анализов сделали выводы, что в результате инцидента погибли до 95% морских организмов в Авачинской бухте.

Ранее глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявлял, что не считает произошедшее крупной катастрофой, так как никто из людей не погиб.