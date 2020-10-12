В Нижегородской области молодой человек устроил стрельбу на остановке

20:47 12.10.2020

В поселке Большеорловское в Борском районе под Нижним Новгородом мужчина устроил стрельбу на автобусной остановке. В ходе стрельбы три человека погибли, еще трое получили ранения.

Позже пенсионерка, приходящаяся бабушкой подозреваемому, скончалась от полученных ранений в больнице. Итого количество жертв выросло до четырех, пишет "Нижний Новгород онлайн".

Стрельбу устроил 18-летний Даниил Монахов, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Задержать стрелка по горячим следам не удалось, его объявили в розыск. В полиции распространили ориентировку на предполагаемого преступника и призвали местных жителей соблюдать осторожность.

Сообщается, что Монахов может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним. Предположительно, с места убийства юноша скрылся на автомобиле Kia.

Как рассказывают местные жители, перед трагедией бабушка провожала Даниила на остановку, и всё было в порядке. Что сподвигло молодого человека на массовое убийство — до сих пор не понятно.

"Бабушка пошла Даниила провожать на автобус. Он захотел в туалет, он попросил подождать автобус и пошёл домой. Прошло минут 10–15, бабушка пошла за ним обратно, и из квартиры он вышел уже с ружьём. Он выстрелил в неё, потом убил соседа, который прибежал на помощь, убил ещё одного мужчину со спины и пошёл на остановку, где открыл беспорядочный огонь. В автобусе никто не пострадал, но после этого он продолжил стрелять по местным жителям", — рассказала изданию "Нижний Новгород онлайн" очевидица.