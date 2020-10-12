В Нижегородской области молодой человек устроил стрельбу на остановке

В поселке Большеорловское в Борском районе под Нижним Новгородом мужчина устроил стрельбу на автобусной остановке. В ходе стрельбы три человека погибли, еще трое получили ранения.

Позже пенсионерка, приходящаяся бабушкой подозреваемому, скончалась от полученных ранений в больнице. Итого количество жертв выросло до четырех, пишет "Нижний Новгород онлайн".

Стрельбу устроил 18-летний Даниил Монахов, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Задержать стрелка по горячим следам не удалось, его объявили в розыск. В полиции распространили ориентировку на предполагаемого преступника и призвали местных жителей соблюдать осторожность.

Сообщается, что Монахов может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним. Предположительно, с места убийства юноша скрылся на автомобиле Kia.

Как рассказывают местные жители,  перед трагедией бабушка провожала Даниила на остановку, и всё было в порядке. Что сподвигло молодого человека на массовое убийство — до сих пор не понятно.

"Бабушка пошла Даниила провожать на автобус. Он захотел в туалет, он попросил подождать автобус и пошёл домой. Прошло минут 10–15, бабушка пошла за ним обратно, и из квартиры он вышел уже с ружьём. Он выстрелил в неё, потом убил соседа, который прибежал на помощь, убил ещё одного мужчину со спины и пошёл на остановку, где открыл беспорядочный огонь. В автобусе никто не пострадал, но после этого он продолжил стрелять по местным жителям", — рассказала изданию "Нижний Новгород онлайн" очевидица.

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Комментарии читателей
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12.10.2020, 23:28
Гость: ABCD

Власть у нас упорно "не обращает внимания" на факт того, что все отморозки малолетние совершающие массовые убийства на дорогих авто или с ружьями- все из "благополучных" семей.
Самое странное, что подобные случаи из семей "нищебродов" получают большую огласку чем случаи с богатыми деточками. Власть предпочитает помалкивать о моральном состоянии своей "элиты".
12.10.2020, 23:21
Гость: да ладно вам

Всегда и во всех странах были,есть и будут психически больные люди,совершающие подобное.К сожалению этого очень трудно избежать и предусмотреть.Такова жизнь.
12.10.2020, 22:47
Гость: Бобер

Коронавирус конечно страшен.
Но создалось впечатление, что есть шизо-вирус, который распространяется еще быстрее!!!
Посмотрите матери убивают своих детей (в шкафу), дети рубят матерей и стреляют в бабушек, что блин происходит?!?! Безумие!
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