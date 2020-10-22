Путин впервые высказался об отравлении Навального

23:37 22.10.2020

Владимир Путин лично попросил прокуратуру разрешить оппозиционеру Алексею Навальному покинуть Россию. Об этом сам президент рассказал во время заседания клуба «Валдай». При этом глава государства подчеркнул, что у Навального были ограничения на выезд.

«Если бы власти хотели кого-то отравить, вряд ли бы его отправили на лечение в Германию. Не так ли? Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу для лечения, имея в виду, что могли бы ведь не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом. <...>. Я сразу попросил Генеральную прокуратуру разрешить это сделать», — приводит слова Путина РБК.

Путин также отметил, что немецкая сторона так и не предоставила по запросу России результатов анализов Навального и заключения экспертов по причинам его отравления.

«Ну чего здесь такого необычного мы попросили? Генеральная прокуратура в соответствии с нашими соглашениями с Германией обратилась, и неоднократно обращалась, с официальным запросом дать нам эти материалы. <...>. Более того, я предложил в одном из разговоров с одним из европейских лидеров, чтобы наши специалисты приехали в Германию вместе с французскими, немецкими, шведскими специалистами, поработали бы на месте, получили бы какие-то материалы. И эти материалы мы могли бы положить в основу возбуждения уголовного дела», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия готова работать с полной отдачей над тем, чтобы наказать виновных в отравлении оппозиционера, если в произошедшем действительно был криминал.