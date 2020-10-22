Путин впервые высказался об отравлении Навального

Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео

Владимир Путин лично попросил прокуратуру разрешить оппозиционеру Алексею Навальному покинуть Россию. Об этом сам президент рассказал во время заседания клуба «Валдай». При этом глава государства подчеркнул, что у Навального были ограничения на выезд.

«Если бы власти хотели кого-то отравить, вряд ли бы его отправили на лечение в Германию. Не так ли? Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу для лечения, имея в виду, что могли бы ведь не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом. <...>. Я сразу попросил Генеральную прокуратуру разрешить это сделать», — приводит слова Путина РБК.

Путин также отметил, что немецкая сторона так и не предоставила по запросу России результатов анализов Навального и заключения экспертов по причинам его отравления.

«Ну чего здесь такого необычного мы попросили? Генеральная прокуратура в соответствии с нашими соглашениями с Германией обратилась, и неоднократно обращалась, с официальным запросом дать нам эти материалы. <...>. Более того, я предложил в одном из разговоров с одним из европейских лидеров, чтобы наши специалисты приехали в Германию вместе с французскими, немецкими, шведскими специалистами, поработали бы на месте, получили бы какие-то материалы. И эти материалы мы могли бы положить в основу возбуждения уголовного дела», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия готова работать с полной отдачей над тем, чтобы наказать виновных в отравлении оппозиционера, если в произошедшем действительно был криминал.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.10.2020, 12:12
    Гость: Да

    Дело. тем не менее. до сих пор ведется.
    -----------

    Навального "травили" явно не неким новичком. ВООБЩЕ НЕПОНЯТНО, ЧЕМ.

    Но , в любом случае, это невыгодно России...а кому выгодно? Прежде всего, США. ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2..

    Вот отсюда и пляшите...

  2. 23.10.2020, 12:05
    Гость: Суверенный демократ

    Это потому что ты Россию не любишь.
    А мы не любим предателей страны.

  4. 23.10.2020, 11:51
    Гость: Да

    Навальный - часть многосторонней работы коллективного Запада по расчеловечиванию России. Создают повод для войны. Страх потеряли. Вымерло воевавшее поколение. К тому же деваться некуда - Запад (особенно Америка) скоро проиграет хотя бы Китаю, скажем..

    Войну обычно начинает тот, кто при отсутствии войны проиграет..

    Это про причину, повод придумают, провокации многие умеют организовывать..

    Выжить надеются, идиоты..

    ---------

    Всем сочувствую.

  5. 23.10.2020, 11:34
    Гость: грек

    С моей "колокольни"пусть Навальный живёт 300 лет,но В.В. Путин никогда как ГЛАВА гос-ва не брал на себя ответственноть, во всех вопросах у него запасной "аэродром" под рукой, вот и сейчас, жена Навального обратилась к нему-ЛИЧНО-во всех ли вопросах такая ОПЕРАТИВНОСТЬ!?
    ---
    В.В., сразу дал ПОРУЧЕНИИ проверить возможность выпустить на лечение в Греманию,ОГОВОРОЧКА," имея в виду, что могли бы ведь не выпускать"
    ---
    Благодеятель,СССР-Россия были примерным гос-вом,весь мир по доброму завидовали жизнь граждан страны, сегодня превратили ВЕЛИКУЮ ДЕРЖАВУ в КВН причём с младшим Маслюковым,понятно, почему запад откозались от спецов России.
    Никогда не слышал, что бы вот так, ГЛАВА гос-ва по детский- оправдывался.....

Все комментарии (54)
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации