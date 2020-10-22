Путин впервые высказался об отравлении Навального
Владимир Путин лично попросил прокуратуру разрешить оппозиционеру Алексею Навальному покинуть Россию. Об этом сам президент рассказал во время заседания клуба «Валдай». При этом глава государства подчеркнул, что у Навального были ограничения на выезд.
«Если бы власти хотели кого-то отравить, вряд ли бы его отправили на лечение в Германию. Не так ли? Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу для лечения, имея в виду, что могли бы ведь не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом. <...>. Я сразу попросил Генеральную прокуратуру разрешить это сделать», — приводит слова Путина РБК.
Путин также отметил, что немецкая сторона так и не предоставила по запросу России результатов анализов Навального и заключения экспертов по причинам его отравления.
«Ну чего здесь такого необычного мы попросили? Генеральная прокуратура в соответствии с нашими соглашениями с Германией обратилась, и неоднократно обращалась, с официальным запросом дать нам эти материалы. <...>. Более того, я предложил в одном из разговоров с одним из европейских лидеров, чтобы наши специалисты приехали в Германию вместе с французскими, немецкими, шведскими специалистами, поработали бы на месте, получили бы какие-то материалы. И эти материалы мы могли бы положить в основу возбуждения уголовного дела», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия готова работать с полной отдачей над тем, чтобы наказать виновных в отравлении оппозиционера, если в произошедшем действительно был криминал.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Дело. тем не менее. до сих пор ведется.
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Навального "травили" явно не неким новичком. ВООБЩЕ НЕПОНЯТНО, ЧЕМ.
Но , в любом случае, это невыгодно России...а кому выгодно? Прежде всего, США. ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2..
Вот отсюда и пляшите...
Это потому что ты Россию не любишь.
А мы не любим предателей страны.
Слушай своего Гордона.. мы же не против..
Навальный - часть многосторонней работы коллективного Запада по расчеловечиванию России. Создают повод для войны. Страх потеряли. Вымерло воевавшее поколение. К тому же деваться некуда - Запад (особенно Америка) скоро проиграет хотя бы Китаю, скажем..
Войну обычно начинает тот, кто при отсутствии войны проиграет..
Это про причину, повод придумают, провокации многие умеют организовывать..
Выжить надеются, идиоты..
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Всем сочувствую.
С моей "колокольни"пусть Навальный живёт 300 лет,но В.В. Путин никогда как ГЛАВА гос-ва не брал на себя ответственноть, во всех вопросах у него запасной "аэродром" под рукой, вот и сейчас, жена Навального обратилась к нему-ЛИЧНО-во всех ли вопросах такая ОПЕРАТИВНОСТЬ!?
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В.В., сразу дал ПОРУЧЕНИИ проверить возможность выпустить на лечение в Греманию,ОГОВОРОЧКА," имея в виду, что могли бы ведь не выпускать"
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Благодеятель,СССР-Россия были примерным гос-вом,весь мир по доброму завидовали жизнь граждан страны, сегодня превратили ВЕЛИКУЮ ДЕРЖАВУ в КВН причём с младшим Маслюковым,понятно, почему запад откозались от спецов России.
Никогда не слышал, что бы вот так, ГЛАВА гос-ва по детский- оправдывался.....