Российский суд впервые признал геноцид советского народа

Фото с сайта sledcom.ru

Солецкий районный суд Новгородской области признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами в 1942-1943 годах в деревне Жестяная Горка Батецкого района. Этот случай стал первым в российском судопроизводстве, сообщает РИА «Новости».

Преступления были совершены в деревне Жестяная Горка Батецкого района (до 1944 года этот район относился к Ленинградской области, затем был переведен в состав Новгородской). Систематическим убийствам со стороны немецких войск подвергалось как мирное население, так и плененные бойцы Красной армии, говорится в сообщении прокуратуры.

В 1942–1943 годах там были расстреляны не менее 2,6 тысячи человек. В 1942 для расстрелов гитлеровские войска сформировали спецотряд («тайлькоманда») более чем из 20 человек. Им руководили офицеры немецкого и австрийского происхождения, в числе исполнителей были выходцы из Латвийской ССР. Организатором расстрелов прокуратура считает немецкого генерала Курта Херцога

«Прошу фактом, имеющим юридическое значение, признать преступления "тайлькоманды" в отношении не менее 2,6 тысячи граждан на Жестяной Горке военными преступлениями против человечества и геноцидом национальных и этнических групп советского народа для колонизации захваченных земель немцами», — сказал начальник гражданско-правового отдела прокуратуры Новгородской области Виталий Новиков в заключительном слове.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.10.2020, 04:41
    Гость: Повышение

    пенсионного возраста, закрытие больниц, школ, грабительская приватизация - все это геноцид российского народа.

  3. 28.10.2020, 03:51
    Гость: Евгений В

    А что сейчас делает государственный аппарат РФ в отношение народов на территории бывшей РСФСР?
    Да, правильно, поняли мою мысль, только технологии другие, а итоговый результат еще круче.

  4. 28.10.2020, 00:56
    Гость: Плутон

    С 1942 года прошло 78 лет, а что все эти годы это не было генцидом? И таких расстрелов еще много было, тогда и другие надо поднимать и обьявлять геноцидом. Немцы из за какого то Навального тут шум на весь мир подняли который даже не является гражданином Германии, к тому же его никто и не травил на это нет никаких фактов, они сами его отравили и решили сделать против России провокацию. Надо обьявлять геноцид и предьявлять Германии счет что бы заткнулись со своим Навальным.

  5. 28.10.2020, 00:02
    Гость: Иван Иваныч

    Очень вовремя. Когда нацизм был абсолютным злом, и на итогах нюрнбергского процесса строился мир, было и так все ясно. А теперь, после того как гавкнул на Россию немецкий генерал, надо поднимать вопрос геноцида русских немцами, как нацией.
    А ведь простили их. Могли расформировать Германию, как предлагал Запад. Ох уж наша доброта.

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