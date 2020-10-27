Российский суд впервые признал геноцид советского народа

21:35 27.10.2020

Солецкий районный суд Новгородской области признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами в 1942-1943 годах в деревне Жестяная Горка Батецкого района. Этот случай стал первым в российском судопроизводстве, сообщает РИА «Новости».

Преступления были совершены в деревне Жестяная Горка Батецкого района (до 1944 года этот район относился к Ленинградской области, затем был переведен в состав Новгородской). Систематическим убийствам со стороны немецких войск подвергалось как мирное население, так и плененные бойцы Красной армии, говорится в сообщении прокуратуры.

В 1942–1943 годах там были расстреляны не менее 2,6 тысячи человек. В 1942 для расстрелов гитлеровские войска сформировали спецотряд («тайлькоманда») более чем из 20 человек. Им руководили офицеры немецкого и австрийского происхождения, в числе исполнителей были выходцы из Латвийской ССР. Организатором расстрелов прокуратура считает немецкого генерала Курта Херцога

«Прошу фактом, имеющим юридическое значение, признать преступления "тайлькоманды" в отношении не менее 2,6 тысячи граждан на Жестяной Горке военными преступлениями против человечества и геноцидом национальных и этнических групп советского народа для колонизации захваченных земель немцами», — сказал начальник гражданско-правового отдела прокуратуры Новгородской области Виталий Новиков в заключительном слове.