«Никто не вернулся»: хроника катастрофы A321 над Синаем

15:38 31.10.2020

Пять лет назад террористы взорвали российский Airbus A321 над Синаем. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли. Это самая массовая по количеству погибших авиакатастрофа за всю историю России. Осужден за катастрофу никто так и не был

На календаре 31 октября, 2015 год. Пока жители центральной России терпят мокрый снег, у 217 туристов подходит к концу отпуск в солнечном Египте — они сидят в многолюдном аэропорту Шарм-эль-Шейха и ждут отправления самолета на родину. Среди них — 210 россиян из разных регионов, четверо украинцев и один белорус. В 3.50 по местному времени (6.50 мск) они должны вылететь в Санкт-Петербург, где их ждут родственники и друзья.

В соцсетях туристов уже красуются фото с прошедшего отпуска. 15 октября петербурженка Татьяна Громова поделилась с друзьями снимком 10-месячной дочки — на нем девочка высматривает в окно самолеты аэропорта «Пулково» перед тем, как вылететь с родителями на курорт. Пост сопровождался подписью, которая позже отпечатается в памяти миллионов людей: «Главный пассажир».

Фото из соцсети

Страница 25-летней Юлией Булеевой пестрела фотографиями вечернего Шарм-эль-Шейха — на них нарядная туристка веселится в компании друзей. «Не думала, что Египет вызовет у меня столько положительных эмоций! Хочу ли я здесь жить? Нет. Вернусь ли я сюда? Обязательно», — писала ставропольчанка Виктория Севрюкова под снимком в солнечных очках. Ей было 24 года.

Последнюю фотографию из всех 217 пассажиров сделала россиянка Ольга Шеина — она сняла супруга Юрия и трехлетнюю дочку на трапе самолета Airbus A321-231 российской авиакомпании «Когалымавиа».

Ровно в 6.50 лайнер взлетел и взял курс на Санкт-Петербург. Самолет плавно набрал высоту — за его штурвалом опытные летчики: 48-летний пилот Валерий Немов и 45-летний второй пилот Сергей Трухачев, за плечами которых в сумме 17,6 тыс. налетанных часов.

В 07:02 борт пролетел над египетским морским портом Нувейба, после чего взял курс на Синайский полуостров. На 23-й минуте полета, в 7.13, молчание пилотов прервал шум. В этот момент самописцы прекратили работать.

Первые сообщения о пропаже самолета с радаров появились в СМИ около 10.20 по московскому времени. В это время родственники ждали пассажиров A321 в «Пулково» — ориентировочное время прибытия лайнера постоянно сдвигалось.

«Никто не знал, что происходит. И на мой взгляд, это самое страшное, когда большая толпа людей не знает, что происходит. От этого появилась какая-то паника и тревога», — рассказывала журналист 78.ru Кристина Слесарь, которая одной из первых приехала в аэропорт после сообщения об исчезновении борта.

Готовясь к прямому эфиру, она уже знала, что самолет разбился и никто не выжил. «В наушнике мне ведущая говорит, что появилась информация о том, что никто не вернется. Единственная мысль была, что никто не должен узнать это от меня», — вспоминала журналистка.

Вскоре после трагедии египетские власти выступили с заявлением: самолет «Когалымавиа» рухнул в центральной части Синайского полуострова и полностью разрушился — все 224 человека, находившиеся на борту, погибли.

Это самая массовая по количеству погибших авиакатастрофа за всю историю России.

В аэропорту — крики ужаса. «С кем-то мы начинаем с чисто информационных вопросов, с кем-то мы говорим о близком — куда он летел, как узнали, что произошло. С кем-то получается сразу начинать говорить. С кем-то вербальный и словесный контакт начинается, с кем-то молчаливое присутствие и поддержка. Очень индивидуальная работа», — говорила психолог МЧС Виктория Дмитриева.

Обломки самолета нашли в 50 км от города Нехеля, в провинции Северный Синай. МЧС РФ отправило в Египет пять спецбортов для доставки тел погибших на родину. Отряды «Центроспас» и «Лидер» работали в песках плечом к плечу с коллегами из Египта, пытаясь разыскать погибших. Тела, детские игрушки, одежду и документы разбросало по пустыне в радиусе 13 км от места крушения, рассказал журналист Кирилл Поляков, работавший на месте трагедии.

«Мы коридором шириной в километр в первый день прошли 10 км по пустыне. Была куртка, обмотал голову курткой, чтобы не получить тепловой удар. Были среди коллег случаи», — отмечал он в разговоре с 78.ru.

Воздух в пустыне прогревался до +50°C, но никто не бросал поиски. «От самолета отлетела хвостовая часть, она упала в километре от фюзеляжа. Мы разбили лагерь именно там, возле основной части самолета», — сообщал Поляков.

«Перед моими глазами сейчас трагическая сцена. Многие погибли в креслах, пристегнутыми ремнями безопасности», — рассказывал представитель службы безопасности Египта агентству Reuters.

По словам исполнительного директора Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Виктора Сороченко, площадь падения частей самолета свидетельствовала о том, что лайнер разрушился в воздухе. Тем не менее властями обеих стран рассматривались и другие версии крушения — износ оборудования, взрыв топливного бака или литиевой батареи. Следственный комитет РФ возбудил дела по статьям 263 и 238 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

В компании «Когалымавиа» исключили человеческий и технический факторы как причины катастрофы ввиду опыта пилотов, а также исправности борта. В аэропорту Шарм-эль-Шейха подтвердили, что перед вылетом Airbus A321 прошел все технические проверки.

Версию теракта то и дело выдвигали разные источники СМИ. Вскоре после трагедии группировка «Вилаят Синай», подконтрольная ИГ (запрещенная в России террористическая организация), взяла на себя ответственность за катастрофу.

16 ноября глава ФСБ Александр Бортников резюмировал, что причина крушения — не что иное, как теракт.

«По оценке наших специалистов, на борту воздушного судна в полете сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте, в результате чего произошло «разваливание» самолета в воздухе, чем объясняется разброс частей фюзеляжа самолета на большом расстоянии. Можно однозначно сказать, что это террористический акт», — сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

13 сентября 2016 года Международной технической комиссии Египта удалось установить точку в самолете, где находилась взрывчатка. Для этого специалисты выложили собранные фрагменты А321 в ангаре в аэропорту Каира. Выяснилось, что террористы установили СВУ чуть позади последнего ряда кресел — в отсеке негабаритного багажа. В такой камере хранятся детские и инвалидные коляски, лыжи, велосипеды, клетки с животными и большие сувениры — например, мебель.

Анализ показал, что пронести устройство в самолет было бы невозможно без участия сотрудников сервисной службы Шарм-эль-Шейха. Так, предположительно, пособники террористов подвезли к лайнеру негабаритный груз и бомбу. Сначала они через люк, расположенный в хвостовой части, занесли пакет с взрывчаткой, а потом обложили его детскими колясками и мебелью, скрыв от посторонних глаз.

Российские власти приостановили авиационное сообщение с Египтом «до налаживания должного уровня безопасности авиационного сообщения». Налаживается оно уже пять лет — в апреле 2018 года были возобновлены полеты в Каир, но курортные города Шарм-эль-Шейха и Хургаду российские лайнеры по-прежнему облетают стороной.

В связи с трагедией Владимир Путин поручил усилить удары авиации по объектам ИГ в Сирии — он пообещал «покарать» всех причастных к трагедии. «Мы должны делать это без срока давности, знать их всех поименно. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем в любой точке планеты и покараем», — заявил российский президент на совещании об итогах расследования.

Несмотря на то что СМИ сообщали о задержании двоих сотрудников аэропорта Шарм-эль-Шейха, подозреваемых в пособничестве террористам, осужден за катастрофу никто так и не был. Более того, по сей день египетская сторона отказывается называть крушение терактом.

Родственники погибших не прекращают бороться за справедливость — 4 марта 2020 года состоялось очередное заседание Апелляционного суда Каира по искам 30 семей.

Памятник жертвам катастрофы на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Фото из соцсети

Через суд россияне требовали от авиакомпании «Когалымавиа» и страховой компании «Ингосстрах» компенсации морального вреда в размере $3 млн за каждого погибшего, а также наказания для экс-премьер-министра Египта Шерифа Исмаила, главы МВД, министров финансов и авиации. Семьи уверены, что именно «халатность и оплошности» этих чиновников позволили террористам пробраться на борт.

Суд отказался признавать вину властей и рассматривать иски о компенсации, объяснив это тем, что ни факт нахождения пассажиров на борту лайнера в момент трагедии, ни родственные связи между истцами и жертвами не доказаны, так как расследование трагедии все еще идет.

Адвокаты семей назвали такую позицию египетских судей «неэтичной». «Ведь ответчики прекрасно знают, что погибшие на самом деле были на борту самолета и у страховой компании есть полный перечень всех родственников по каждой жертве со всеми подтверждающими документами»,— пояснял юрист Давид Кухалашвили.

В России все погибшие не только установлены, в частности с помощью экспертизы ДНК, но и давно похоронены. Почтить их память можно на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, где 28 октября 2017 года был открыт памятник жертвам катастрофы.

Автор: Мария Локтионова