СМИ анонсировали сокращения в Следственном комитете

11:54 2.11.2020

Следственный комитет РФ приготовился к программе оптимизации штата. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве.

Регионы должны будут подготовить предложения по сокращению 10% сотрудников из обеспечивающих подразделений. Такой документ подписал глава СКР Александр Бастрыкин.

Согласно указу, начальники подразделений в субъектах должны представить информацию об освободившихся должностях и включить в штат дополнительные должности за счет высвобождающихся: следователей (на основании показателей следственной работы), педагогических работников (на основании показателей учебной нагрузки), экспертов (на основании показателей экспертной деятельности).

Как пояснил источник, увольнения затронут сотрудников, которые обеспечивают работу Следственного комитета РФ, то есть специалисты кадровых, финансовых и материально-технических подразделений. Вероятно, их сделают гражданскими служащими, добавил собеседник.

В прошлом месяце Минфин предложил провести реформу силового блока. В частности, в ведомстве была идея сократить численность сотрудников на 10% и отменить индексацию «военных» пенсий.