Собянин признал неэффективность введения дистанционного обучения в школах

14:02 8.11.2020

После введения дистанционного обучения учащихся 6-11 классов стабилизации ситуации по коронавирусу в Москве не произошло, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Что касается мер по дистанционному обучению школьников. Мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло, продолжает наращиваться динамика по ковиду», - сказал Собянин.

Тем не менее, дистанционное обучение для столичных школьников с 6 по 11 класс продлили еще на две недели - до 22 ноября.

Собянин также отметил, что власти Москвы пока не предполагают жестких ограничений из-за ситуации с коронавирусом, как это происходит за рубежом. По его словам, система здравоохранения на данном этапе справляется с теми вызовами, которые есть, пишет ТАСС.

Решение перевести учащихся на удаленку возмутило родителей школьников, особенно тех, кому в следующем году предстоит поступать в вузы и сузы. Комментируя новое заявление мэра в соцсетях, москвичи напомнили Собянину, что пока школьники пытаются учиться удалённо, ночные клубы и прочие заведения вовсю работают, создавая угрозу распространения инфекции, отмечает Царьград.