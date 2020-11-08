Собянин признал неэффективность введения дистанционного обучения в школах

Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин

После введения дистанционного обучения учащихся 6-11 классов стабилизации ситуации по коронавирусу в Москве не произошло, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Что касается мер по дистанционному обучению школьников. Мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло, продолжает наращиваться динамика по ковиду», - сказал Собянин.

Тем не менее,  дистанционное обучение для столичных школьников с 6 по 11 класс продлили еще на две недели - до 22 ноября.

Собянин также отметил, что власти Москвы пока не предполагают жестких ограничений из-за ситуации с коронавирусом, как это происходит за рубежом. По его словам, система здравоохранения на данном этапе справляется с теми вызовами, которые есть, пишет ТАСС.

Решение перевести учащихся на удаленку возмутило родителей школьников, особенно тех, кому в следующем году предстоит поступать в вузы и сузы. Комментируя новое заявление мэра в соцсетях, москвичи напомнили Собянину, что пока школьники пытаются учиться удалённо, ночные клубы и прочие заведения вовсю работают, создавая угрозу распространения инфекции, отмечает Царьград.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.11.2020, 20:02
    Гость: Гость

    Я вот тоже сегодня так и не поняла, чего столько народу было у нас в строительном гипермаркета. Ну ладно я - полку забирала в интернет-магазине, а они чего в очереди-то стояли. Ладно бы что-то действительно стоящее покупали, а то - декоративные подушки, пластиковые подносы, стаканы, фольга и прочая хрень. Это ради всего этого дерьма нужно было переться на окраину города и стоять в очереди. Складывается такое впечатление, что они уже как наркоманы - лишь бы что-нибудь купить. А поскольку на нормальную вещь денег нет, то гребут все подряд. Ну это какая-то уже болезнь, что ли. Или им получается развлечься негде. А так - поехали на другой конец города, выстояли в очереди на кассе, чтобы купить пластиковый поднос - действительно, какая романтика на самом деле. Куда там мне - пригналась, как собака на пару минут, ради какой-то полки со скидкой почти 60%. Да если бы не эта скидка, я бы вообще не перлась - у меня просто времени нет на подобные "развлечения". А у людей его валом оказывается - везёт же некоторым...

  2. 08.11.2020, 19:42
    Гость: Обрыдла туфта под названьем "ковид":

    Бредовый, он белыми нитками шит!
    Всех тех, кто слепил "эпидемию" эту,
    Привлечь наконец не пора ли к ответу?

  5. 08.11.2020, 16:24
    Гость: Собянин признал неэффективность введения

    всех своих указов...
    Нам такой мэр не нужен...

Все комментарии (8)
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