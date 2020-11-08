Собянин признал неэффективность введения дистанционного обучения в школах
После введения дистанционного обучения учащихся 6-11 классов стабилизации ситуации по коронавирусу в Москве не произошло, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
«Что касается мер по дистанционному обучению школьников. Мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло, продолжает наращиваться динамика по ковиду», - сказал Собянин.
Тем не менее, дистанционное обучение для столичных школьников с 6 по 11 класс продлили еще на две недели - до 22 ноября.
Собянин также отметил, что власти Москвы пока не предполагают жестких ограничений из-за ситуации с коронавирусом, как это происходит за рубежом. По его словам, система здравоохранения на данном этапе справляется с теми вызовами, которые есть, пишет ТАСС.
Решение перевести учащихся на удаленку возмутило родителей школьников, особенно тех, кому в следующем году предстоит поступать в вузы и сузы. Комментируя новое заявление мэра в соцсетях, москвичи напомнили Собянину, что пока школьники пытаются учиться удалённо, ночные клубы и прочие заведения вовсю работают, создавая угрозу распространения инфекции, отмечает Царьград.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я вот тоже сегодня так и не поняла, чего столько народу было у нас в строительном гипермаркета. Ну ладно я - полку забирала в интернет-магазине, а они чего в очереди-то стояли. Ладно бы что-то действительно стоящее покупали, а то - декоративные подушки, пластиковые подносы, стаканы, фольга и прочая хрень. Это ради всего этого дерьма нужно было переться на окраину города и стоять в очереди. Складывается такое впечатление, что они уже как наркоманы - лишь бы что-нибудь купить. А поскольку на нормальную вещь денег нет, то гребут все подряд. Ну это какая-то уже болезнь, что ли. Или им получается развлечься негде. А так - поехали на другой конец города, выстояли в очереди на кассе, чтобы купить пластиковый поднос - действительно, какая романтика на самом деле. Куда там мне - пригналась, как собака на пару минут, ради какой-то полки со скидкой почти 60%. Да если бы не эта скидка, я бы вообще не перлась - у меня просто времени нет на подобные "развлечения". А у людей его валом оказывается - везёт же некоторым...
Бредовый, он белыми нитками шит!
Всех тех, кто слепил "эпидемию" эту,
Привлечь наконец не пора ли к ответу?
ты такая же москвичка как и Собянин.
100000000000 процентов!!!!!! Так и есть!!!!!!
всех своих указов...
Нам такой мэр не нужен...