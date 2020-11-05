Собянин продлил дистанционку для школьников с 6 по 11 класс

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил еще на две недели дистанционное обучение для столичных школьников с 6 по 11 класс. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

Как напомнил Собянин, старшеклассники учатся удаленно уже три недели. За это время уровень заболеваемости COVID-19 среди них снизился почти в два раза. Однако, ситуация в городе в целом остается напряженной.

"Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано", - написал Собянин. 

В связи с этим режим дистанционного обучения будет действовать для школьников с 6 по 11 класс до 22 ноября. Соответствующий указ уже опубликован на сайте мэра и правительства Москвы. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.11.2020, 15:48
    Гость: В америке

    Трамп пообещал своим избирателям,что если его выберут президентом,то...уже 4ноября они НЕ услышат слово ковид,дети пойдут в школы,взрослые на работу!!! Понимается это абсолютно однозначно- ковид -обычный грипп,никакой пандемии нет!

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