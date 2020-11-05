Собянин продлил дистанционку для школьников с 6 по 11 класс

09:40 5.11.2020

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил еще на две недели дистанционное обучение для столичных школьников с 6 по 11 класс. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

Как напомнил Собянин, старшеклассники учатся удаленно уже три недели. За это время уровень заболеваемости COVID-19 среди них снизился почти в два раза. Однако, ситуация в городе в целом остается напряженной.

"Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано", - написал Собянин.

В связи с этим режим дистанционного обучения будет действовать для школьников с 6 по 11 класс до 22 ноября. Соответствующий указ уже опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.