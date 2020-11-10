В Москве запретили работу ночных клубов и общепита после 23:00

14:48 10.11.2020

Столичным заведениям общественного питания с 13 ноября по 15 января запрещается работать по ночам, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина о дополнительных ограничениях. Студентов перевели на дистанционное обучение и запретили культурные мероприятия со зрителями.

При этом введенные меры не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые могут осуществляться круглосуточно, пояснил глава города. Собянин рекомендовал заведениям общепита продолжать использовать систему чек-инов для посетителей и сотрудников.

Помимо этого, с 13 ноября временно останавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. При этом ограничения не распространяются на официальные мероприятия, проводимые по решению мэрии Москвы.

Также, согласно решению мэра, максимальное число зрителей в театрах, кино и концертных залах не должно превышать 25% от общей вместимости зала. Временно будет приостановлено проведение развлекательных мероприятий с участием зрителей. Массовые спортивные мероприятия с участием зрителей будут проходить при согласовании с департаментом спорта Москвы и Роспотребнадзором.