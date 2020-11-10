В Москве запретили работу ночных клубов и общепита после 23:00
Столичным заведениям общественного питания с 13 ноября по 15 января запрещается работать по ночам, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина о дополнительных ограничениях. Студентов перевели на дистанционное обучение и запретили культурные мероприятия со зрителями.
При этом введенные меры не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые могут осуществляться круглосуточно, пояснил глава города. Собянин рекомендовал заведениям общепита продолжать использовать систему чек-инов для посетителей и сотрудников.
Помимо этого, с 13 ноября временно останавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. При этом ограничения не распространяются на официальные мероприятия, проводимые по решению мэрии Москвы.
Также, согласно решению мэра, максимальное число зрителей в театрах, кино и концертных залах не должно превышать 25% от общей вместимости зала. Временно будет приостановлено проведение развлекательных мероприятий с участием зрителей. Массовые спортивные мероприятия с участием зрителей будут проходить при согласовании с департаментом спорта Москвы и Роспотребнадзором.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А на официальных мероприятиях разве ковид не появляется? Если уж запрещать,то нужно все мероприятия запрещать.А избирательно - это глупость.Ковиду наплевать президент ему попался или простой работяга.
А как же Новогодняя ночь? На святое Собянин замахнулся.
Первый раз с Собяниным соглашусь: нечего ночью жрать и по борделям мотаться!
А что, до 23.00 часов заражаться в организациях общепита можно, а после этого времени нельзя ?