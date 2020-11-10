В Москве запретили работу ночных клубов и общепита после 23:00

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Столичным заведениям общественного питания с 13 ноября по 15 января запрещается работать по ночам, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина о дополнительных ограничениях. Студентов перевели на дистанционное обучение и запретили культурные мероприятия со зрителями.

При этом введенные меры не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые могут осуществляться круглосуточно, пояснил глава города. Собянин рекомендовал заведениям общепита продолжать использовать систему чек-инов для посетителей и сотрудников.

Помимо этого, с 13 ноября временно останавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. При этом ограничения не распространяются на официальные мероприятия, проводимые по решению мэрии Москвы.

Также, согласно решению мэра, максимальное число зрителей в театрах, кино и концертных залах не должно превышать 25% от общей вместимости зала. Временно будет приостановлено проведение развлекательных мероприятий с участием зрителей. Массовые спортивные мероприятия с участием зрителей будут проходить при согласовании с департаментом спорта Москвы и Роспотребнадзором.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Выбор читателей
Выборы в США как кульминация кризиса, который «приходит в каждый дом»
© KM.RU, Илья Шабардин
«Переименование 30 лет назад станций московского метро - индикатор, сигнализирующий о неизбежном грядущем уничтожении Советского Союза»
В России выросло непуганое поколение «зумеров»
Казус Василенко. Интервью с человеком, который добровольно привился от коронавируса

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.11.2020, 19:31
    Гость: Ник

    А на официальных мероприятиях разве ковид не появляется? Если уж запрещать,то нужно все мероприятия запрещать.А избирательно - это глупость.Ковиду наплевать президент ему попался или простой работяга.

  4. 10.11.2020, 15:42
    Гость: stalker

    А что, до 23.00 часов заражаться в организациях общепита можно, а после этого времени нельзя ?

Все комментарии (5)
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Оптимизм бизнеса в России упал до минимума за 11 лет
Ереван опроверг участие Турции в миротворческом центре в Карабахе
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Британский словарь Collins назвал «локдаун» словом 2020 года
Союзмультфильм Донцова
«Союзмультфильм» снимет детский детектив по сценарию Дарьи Донцовой
Украина ввела санкции против Никарагуа
В Москве отменят новогодние гуляния, а кремлевская ёлка пройдет онлайн
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Духовное управление мусульман РФ запретило межконфессиональные браки
© KM.RU
Самую дорогую «однушку» России продали за 390 млн рублей
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации