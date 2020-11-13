Мишустин перераспределил обязанности вице-премьеров

Премьер-министр Михаил Мишустин перераспределил обязанности между своими заместителями. Ранее он обновил состав правительства, сделав Александра Новака десятым вице-премьером, пишет "Коммерсант".

Заместители будут курировать:

  • Татьяна Голикова — вопросы государственной политики в сфере культуры (ранее эти вопросы курировал Дмитрий Чернышенко);
  • Александр Новак — топливно-энергетический комплекс (отвечал за эту сферу в Минэнерго, ранее ее курировал первый вице-премьер Юрий Борисов);
  • Алексей Оверчук — деятельность Росреестра (курировала Виктория Абрамченко);
  • Дмитрий Чернышенко — наука и высшее образование (ранее курировала Татьяна Голикова).

Обязанности распределены таким образом "для оптимизации работы кабинета министров с учетом прошедших изменений состава правительства Российской Федерации, а также задач по достижению национальных целей развития".

Госдума утвердила новых членов правительства — одного вице-премьера и пять министров — 10 ноября. Глава Минэнерго Александр Новак был выдвинут в вице-премьеры, глава «РусГидро» Николай Шульгинов — на пост министра энергетики, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев — главы Минтранса, первый заместитель главы Минстроя Ирек Файзуллин — на пост главы этого же ведомства, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов — главы Минприроды, а на его место назначить гендиректора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 13.11.2020, 20:49
    Гость: Ну и ну!

    Чернышенко будет курировать науку и образование! Где он - и где наука? Ниже катиться стране уже некуда...

Все комментарии (7)
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