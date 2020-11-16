МВД хочет потратить 55 млрд рублей на нейросети для поиска преступников

Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин

Министерство внутренних дел представило проект по внедрению искусственного интеллекта для выявления серийных преступлений и поиска преступников. По данным «Коммерсанта», проект обойдется федеральному бюджету в 55 миллиардов рублей.

Согласно «дорожной карте», в 2020 году ведомство начнет подготовку технических заданий на проведение научно-исследовательских работ по внедрению технологий ИИ в работе полиции. Через три года МВД приступит к опытно-конструкторским работам по созданию конкретного софта — для нахождения серийных преступников и для «определения индивидуальных анатомических признаков человека, полученных из биологического материала с мест совершения преступлений».

МВД обратилось к бизнес-сообществу за помощью в составлении техзадания для своего проекта. В презентации говорится, что на сегодняшний день возможные связи между преступлениями устанавливаются вручную. ИИ поможет проанализировать черты преступлений, документы, показания свидетелей, чтобы выявить взаимосвязи. Внешность преступника устанавливается при составлении фоторобота и с помощью образцов биоматериала, которые были найдены на месте преступления, если они есть в банке данных.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.11.2020, 13:16
    Гость: Рогозин

    вон сам зарабатывает. Приватизировал "поехали", поет на корпоративах. Пусть и эти работают.

  2. 16.11.2020, 12:53
    Гость: Ссссс!!!!!!!!

    Только у нас в РФ не могут найти преступника, хотя хватай первого встречного из МВД и вот тебе готовый преступник.

  3. 16.11.2020, 12:46
    Гость: о как!

    предложить самим работникам правоохранительных органов скинуться на эту систему.Кто откажется-будет уволен.Соберут,уверяю вас!

  4. 16.11.2020, 12:24
    Гость: Ё-моё!

    А не легче на это "огроменное бабло" нанять информаторов-стукачей. Исходя из цифры этих мильярдов, им платить можно будет лет 100.

  5. 16.11.2020, 12:14
    Гость: Пенсионер

    Предлагаю сильно сэкономить - потратить не 55 млрд. руб., а всего лишь 1 млрд.руб. и заплатить его мне за мой план поиска преступников:
    1) Как показывает практика, основные преступники находятся среди полковников - пример Захарченко, у которого на квартире обнаружили 9 миллиардов руб, а еще не нашли в 10 раз больше, т.к. родственники Захарченко как крысы разбежались (в частности - его мама с деньгами уехала за рубеж и ее даже никто не остановил), да и особенно не искали, а надо бы. Также, не буду дальше перечислять примеры, так как это займет не одну тысячу страниц текста, основные преступники - это прокуроры, судьи, министры, мэры и губернаторы, депутаты и прочие высокопоставленные чиновники. Поэтому искать надо в этих категориях.
    2) Как искать?! Нужно отслеживать имущество и сравнивать с зарплатой - у Захарченоко имущества было напного больше его зарплаты.
    3) Как искать имущество?! Нужно проверить все счета, недвижимость у самого подозреваемого и его родственников и близких людей.
    4) Нужно запретить зарплаты в России больше 100 тыс.руб., за исключением особо талантливых и одаренных (ученых, инженеров) и рискующих своей жизнью (врачей, военных). Футболисты и депутаты могут прожить и не умереть с голоду и на 100 тыс.руб., а когда начнут хорошо работать - забивать голы и поднимать уровень жизни народа до например уровня США, можно им поднять зарплату тоже до уровня в США, но не ранее - нельзя телегу (футболисты и депутаты) ставить впереди лошади (народ) - НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ.

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