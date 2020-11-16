МВД хочет потратить 55 млрд рублей на нейросети для поиска преступников

10:50 16.11.2020

Министерство внутренних дел представило проект по внедрению искусственного интеллекта для выявления серийных преступлений и поиска преступников. По данным «Коммерсанта», проект обойдется федеральному бюджету в 55 миллиардов рублей.

Согласно «дорожной карте», в 2020 году ведомство начнет подготовку технических заданий на проведение научно-исследовательских работ по внедрению технологий ИИ в работе полиции. Через три года МВД приступит к опытно-конструкторским работам по созданию конкретного софта — для нахождения серийных преступников и для «определения индивидуальных анатомических признаков человека, полученных из биологического материала с мест совершения преступлений».

МВД обратилось к бизнес-сообществу за помощью в составлении техзадания для своего проекта. В презентации говорится, что на сегодняшний день возможные связи между преступлениями устанавливаются вручную. ИИ поможет проанализировать черты преступлений, документы, показания свидетелей, чтобы выявить взаимосвязи. Внешность преступника устанавливается при составлении фоторобота и с помощью образцов биоматериала, которые были найдены на месте преступления, если они есть в банке данных.