В Госдуму внесен законопроект о «вынужденно безработных»

© KM.RU, Алексей Белкин

В Госдуму поступил законопроект, предлагающий начислять пособие не ниже МРОТ и не менее среднемесячной зарплаты гражданам в случае запрета деятельности их работодателя. Такие граждане составят категорию «вынужденно безработных». С инициативой выступили депутаты фракции КПРФ Владимир Кашин, Николай Арефьев, Николай Коломейцев и Валентин Шурчанов, сообщает «Коммерсант».

В пояснительной записке сказано, что «вынужденно безработные» — это граждане, не обеспеченные работой по установленной трудовым договором функцией со стороны своего работодателя из-за временного запрета деятельности в условиях режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Пособие должно выплачиваться из средств бюджета за период с даты установления запрета на деятельность работодателя и до момента снятия.

Авторы проекта отметили, что в условия пандемии некоторые работодатели лишились возможности предоставить своим сотрудникам работу, обусловленную их трудовой функцией, при этом обязанности по выплате зарплаты сохранились. Также ряд организаций приостановил свою деятельность. При этом по закону о занятости граждане, не обеспеченные работой со стороны работодателя, не признаются безработными, так как имеют заключенный трудовой договор.

С работодателя «вынужденного безработного» должна быть снята обязанность по выплате зарплаты такому работнику, но он обязан не расторгать с ним договор. Получить пособие смогут сотрудники, трудовой договор с которыми заключен не менее чем за месяц до установления запрета на деятельность работодателя. При расторжении договора по инициативе гражданина статус «вынужденного безработного» утрачивается.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.11.2020, 17:53
    Гость: сторож Аполинарий

    Мысля ништяк ,не хватает только возрастного барьера, например 40-50 летние отпадают автоматом. Вынужденно безработными признавать например всех с 52 лет.

  2. 21.11.2020, 16:42
    Гость: Вопросов нет

    Поскольку это инициатива КПРФ , принята не будет однозначно , да и мало реалистично , порадовались и будет.

  4. 21.11.2020, 14:33
    Гость: Марья

    Иван, одень очки и прочитай все от начала и до конца.
    И вопрос отпадет сам собой!

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