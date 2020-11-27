Песков объяснил отсутствие масок у участников встречи с Путиным в Сарове

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появление Владимира Путина без маски среди людей во время визита в Нижегородскую область. В ходе визита президента РФ в город Саров в минувший четверг, 26 ноября, были приняты все меры для обеспечения эпидемиологической безопасности главы государства и окружавших его людей, заявил пресс-секретарь.

В ходе общения с журналистами внимание представителя Кремля обратили на резкий рост количества заболевших коронавирусом в последние сутки в России и в то же время отметили, что в ходе визита Путина в Саров его встречали люди, не соблюдавшие социальную дистанцию и без масок. Маски не было и у главы государства.

"Были приняты необходимые меры для обеспечения эпидемиологической безопасности президента", - отреагировал Песков. При этом он отказался уточнить, что это были за меры, пишет "Интерфакс".

У пресс-секретаря президента поинтересовались, не считают ли в Кремле, что глава государства для многих россиян является примером и не стоило ли ему продемонстрировать опасность ситуации и необходимость соблюдать меры личной безопасности.

"Безусловно, пример - это важно, но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается. Это не просто массовое бесконтрольное общение", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Комментируя слова журналиста о том, что простые россияне этого не знают, Песков заметил: "Вот сейчас с нашей и вашей помощью они об этом узнают".

Накануне Владимир Путин в Сарове посетил Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, возложил цветы к памятнику одного из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону и ознакомился с цифровыми продуктами госкорпорации "Росатом". На всех фотографиях с мероприятия ни на президенте, ни на одном из его сопровождающих нет масок, они не соблюдают дистанцию и поддерживают тактильный контакт, что крайне не рекомендовано Роспотребнадзором, отмечает издание Znak.com.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.11.2020, 00:40
    Гость: ABCD

    Нет, просто в самолёте в барокамере ещё несколько запасных осталось.
    Этот сломается- другого туже отправят.

  2. 28.11.2020, 00:17
    Гость: володя

    Пургоносец как то не умело отмазывает своего патрона
    и на мотоцикле без шлема ему можно и без маски и так далее.Сказал бы прямо законы для быдло а не для царей

  3. 28.11.2020, 00:15
    Гость: Их перед этим

    спец шампунью мыли. А обречённый на вечность перед этим помолился и купил спец индульгенцию.

  4. 28.11.2020, 00:12
    Гость: Ну,

    начнем с того, что там был никакой не Путин, а двойник.
    Поскольку у Вовчика их осталось 3 штуки (4-й, "лохматенький", некоторое время назад врезал "дуба"), они могут и без масочек обойтись. Их не жалко.
    К тому же, народу показать, что никакого инсульта не было и правая ручка типа работает.

  5. 28.11.2020, 00:07
    Гость: Цитата

    Держась в стороне от тех, кто считает все происходящие «коронабесием» и «заговором Билла Гейтса» и стараясь быть минимально политизированным, я стремлюсь опираться исключительно на доказанные факты, вызывающие доверие. Данные из Китая свидетельствуют о том, что там эпидемию коронавируса прервали быстро и очень эффективно. Как? Очень просто — посадили паникеров и прекратили массовое тестирование. И все волшебным образом исчезло. Нет очередей в стационарах, морги не переполнены. <...> Китай быстро разобрался, что из себя представляет эта вспышка коронавируса. Но мировые СМИ подхватили и раздули панику. И наши власти, с самого начала этой панике поддавшись, закусив, как говорится, удила, стали вводить всякие ограничения-локдауны. Тем самым понаделав кучу бед.

    Игорь Гундаров, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики, вирусолог, академик РАЕН, д.м.н.

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