Песков объяснил отсутствие масок у участников встречи с Путиным в Сарове

21:57 27.11.2020

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появление Владимира Путина без маски среди людей во время визита в Нижегородскую область. В ходе визита президента РФ в город Саров в минувший четверг, 26 ноября, были приняты все меры для обеспечения эпидемиологической безопасности главы государства и окружавших его людей, заявил пресс-секретарь.

В ходе общения с журналистами внимание представителя Кремля обратили на резкий рост количества заболевших коронавирусом в последние сутки в России и в то же время отметили, что в ходе визита Путина в Саров его встречали люди, не соблюдавшие социальную дистанцию и без масок. Маски не было и у главы государства.

"Были приняты необходимые меры для обеспечения эпидемиологической безопасности президента", - отреагировал Песков. При этом он отказался уточнить, что это были за меры, пишет "Интерфакс".

У пресс-секретаря президента поинтересовались, не считают ли в Кремле, что глава государства для многих россиян является примером и не стоило ли ему продемонстрировать опасность ситуации и необходимость соблюдать меры личной безопасности.

"Безусловно, пример - это важно, но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается. Это не просто массовое бесконтрольное общение", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Комментируя слова журналиста о том, что простые россияне этого не знают, Песков заметил: "Вот сейчас с нашей и вашей помощью они об этом узнают".

Накануне Владимир Путин в Сарове посетил Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, возложил цветы к памятнику одного из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону и ознакомился с цифровыми продуктами госкорпорации "Росатом". На всех фотографиях с мероприятия ни на президенте, ни на одном из его сопровождающих нет масок, они не соблюдают дистанцию и поддерживают тактильный контакт, что крайне не рекомендовано Роспотребнадзором, отмечает издание Znak.com.