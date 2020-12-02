Дочка «Сбера» может стать единым поставщиком вакцин от COVID-19

08:10 2.12.2020

Дочерняя компания Сбербанка «Иммунотехнологии» может выступить единым поставщиком вакцин для профилактики COVID-19, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к компании источник.

С данной инициативой ранее обращался глава Минздрава Михаил Мурашко к премьер-министру Михаилу Мишустину. Обосновывая свою просьбу, Мурашко заявил, что у «Иммунотехнологий» есть «все необходимые возможности и компетенции для оптимального удовлетворения нужд госзаказчиков», более того, Минздрав уже подготовил проект распоряжения правительства о присвоении компании статуса единого поставщика.

Мурашко также попросил Мишустина поручить Минфину, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) согласовать этот проект «в возможно короткие сроки».

В свою очередь эксперты издания отметили, что у «Иммунотехнологий» нет собственных производственных и логистических мощностей. Чтобы обеспечить хранение и поставку вакцин при необходимом температурном режиме, компании придется задействовать сторонних дистрибуторов.

По данным издания на роль единого поставщика вакцины от COVID-19 также претендуют и другие компании, в частности «Р-фарм».

Отмечается, что при потребности государства в данной вакцине в размере 70 млн доз в год и цене ее не более 1000 рублей, размер госзаказа может достичь минимум 50 млрд рублей. При средней дистрибуторской наценке в 15% от стоимости препарата единый поставщик сможет заработать около 7,5 млрд рублей.

Дочерняя компания Сбербанка для производства вакцины от коронавируса ООО «Иммунотехнологии» была зарегистрирована в мае. В качестве видов деятельности компании были указаны научные исследования и разработки в области биотехнологии, производство лекарственных препаратов и оптовая торговля фармацевтической продукцией. Генеральным директором ООО «Иммунотехнологии» стал Дмитрий Ефимов, бывший гендиректор российского АО «Нижфарм».