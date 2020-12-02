Дочка «Сбера» может стать единым поставщиком вакцин от COVID-19

Дочерняя компания Сбербанка «Иммунотехнологии» может выступить единым поставщиком вакцин для профилактики COVID-19, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к компании источник.

С данной инициативой ранее обращался глава Минздрава Михаил Мурашко к премьер-министру Михаилу Мишустину. Обосновывая свою просьбу, Мурашко заявил, что у «Иммунотехнологий» есть «все необходимые возможности и компетенции для оптимального удовлетворения нужд госзаказчиков», более того, Минздрав уже подготовил проект распоряжения правительства о присвоении компании статуса единого поставщика.

Мурашко также попросил Мишустина поручить Минфину, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) согласовать этот проект «в возможно короткие сроки». 

В свою очередь эксперты издания отметили, что у «Иммунотехнологий» нет собственных производственных и логистических мощностей. Чтобы обеспечить хранение и поставку вакцин при необходимом температурном режиме, компании придется задействовать сторонних дистрибуторов.

По данным издания на роль единого поставщика вакцины от COVID-19 также претендуют и другие компании, в частности «Р-фарм».

Отмечается, что при потребности государства в данной вакцине в размере 70 млн доз в год и цене ее не более 1000 рублей, размер госзаказа может достичь минимум 50 млрд рублей. При средней дистрибуторской наценке в 15% от стоимости препарата единый поставщик сможет заработать около 7,5 млрд рублей.

Дочерняя компания Сбербанка для производства вакцины от коронавируса ООО «Иммунотехнологии» была зарегистрирована в мае. В качестве видов деятельности компании были указаны научные исследования и разработки в области биотехнологии, производство лекарственных препаратов и оптовая торговля фармацевтической продукцией. Генеральным директором ООО «Иммунотехнологии» стал Дмитрий Ефимов, бывший гендиректор российского АО «Нижфарм». 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.12.2020, 13:44
    Гость: stalker

    А я на силовиков и не надеюсь. Так, на возможную коррупционную составляющую намекнул.

  3. 02.12.2020, 13:34
    Гость: Гость

    Читаю и горько плачу! Ёлы-палы, вы сначала научитесь производить эту вакцину. Поставщиков-море, а делать-то её некому. Вакцину выпустили 11 августа, на дворе 2 декабря. Прошло почти 4 месяца. И что мы слышим? Вакцины-то кот наплакал. В начале говорили вакцинация населения начнётся в декабре. Сейчас говорят про весну, якобы производится она маленькими партиями. В январе окажется, что вакцинация будет только летом. Когда ковид сам уйдёт. Ну не идиотизм ли? Дооптимизировались ....

  5. 02.12.2020, 12:50
    Гость: это пусть силовики разбираются-щас, разбежались

    Где были силовики или кто там ,если туту налицо лоббирование и кумовство.

    когда производителей грибов (шампиньонов и трюфелей) ,
    ГРИБЫ то есть официально причислили к сельхозпродукции, производство которой не облагается налогом на прибыль.А это, на минуточку, 20% .

    Издание The Bell напоминает, что одним из крупнейших производителей грибов в России является компания "Грибная радуга", в которой 70% принадлежит зятю Мишустина Михаилу Удодову, женатому на сестре премьера Наталии Стениной. Компания производит 17 тысяч тонн грибов в год.

    Читать полностью: https://www.km.ru/economics/2020/11/14/selskoe-khozyaistvo-v-rossii/882301-mishustin-osvobodil-rossiiskikh-proizvodite

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