Дочка «Сбера» может стать единым поставщиком вакцин от COVID-19
Дочерняя компания Сбербанка «Иммунотехнологии» может выступить единым поставщиком вакцин для профилактики COVID-19, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к компании источник.
С данной инициативой ранее обращался глава Минздрава Михаил Мурашко к премьер-министру Михаилу Мишустину. Обосновывая свою просьбу, Мурашко заявил, что у «Иммунотехнологий» есть «все необходимые возможности и компетенции для оптимального удовлетворения нужд госзаказчиков», более того, Минздрав уже подготовил проект распоряжения правительства о присвоении компании статуса единого поставщика.
Мурашко также попросил Мишустина поручить Минфину, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) согласовать этот проект «в возможно короткие сроки».
В свою очередь эксперты издания отметили, что у «Иммунотехнологий» нет собственных производственных и логистических мощностей. Чтобы обеспечить хранение и поставку вакцин при необходимом температурном режиме, компании придется задействовать сторонних дистрибуторов.
По данным издания на роль единого поставщика вакцины от COVID-19 также претендуют и другие компании, в частности «Р-фарм».
Отмечается, что при потребности государства в данной вакцине в размере 70 млн доз в год и цене ее не более 1000 рублей, размер госзаказа может достичь минимум 50 млрд рублей. При средней дистрибуторской наценке в 15% от стоимости препарата единый поставщик сможет заработать около 7,5 млрд рублей.
Дочерняя компания Сбербанка для производства вакцины от коронавируса ООО «Иммунотехнологии» была зарегистрирована в мае. В качестве видов деятельности компании были указаны научные исследования и разработки в области биотехнологии, производство лекарственных препаратов и оптовая торговля фармацевтической продукцией. Генеральным директором ООО «Иммунотехнологии» стал Дмитрий Ефимов, бывший гендиректор российского АО «Нижфарм».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот для чего всё это затевалось!
А я на силовиков и не надеюсь. Так, на возможную коррупционную составляющую намекнул.
Читаю и горько плачу! Ёлы-палы, вы сначала научитесь производить эту вакцину. Поставщиков-море, а делать-то её некому. Вакцину выпустили 11 августа, на дворе 2 декабря. Прошло почти 4 месяца. И что мы слышим? Вакцины-то кот наплакал. В начале говорили вакцинация населения начнётся в декабре. Сейчас говорят про весну, якобы производится она маленькими партиями. В январе окажется, что вакцинация будет только летом. Когда ковид сам уйдёт. Ну не идиотизм ли? Дооптимизировались ....
Вы хотите назвать его Дуремаром?
Где были силовики или кто там ,если туту налицо лоббирование и кумовство.
когда производителей грибов (шампиньонов и трюфелей) ,
ГРИБЫ то есть официально причислили к сельхозпродукции, производство которой не облагается налогом на прибыль.А это, на минуточку, 20% .
Издание The Bell напоминает, что одним из крупнейших производителей грибов в России является компания "Грибная радуга", в которой 70% принадлежит зятю Мишустина Михаилу Удодову, женатому на сестре премьера Наталии Стениной. Компания производит 17 тысяч тонн грибов в год.
Читать полностью: https://www.km.ru/economics/2020/11/14/selskoe-khozyaistvo-v-rossii/882301-mishustin-osvobodil-rossiiskikh-proizvodite