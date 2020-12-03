Заправки попросили снять для них ограничение на работу общепита

08:41 3.12.2020

Российские АЗС обратились к властям ряда регионов с просьбой отменить для них запрет на работу общепита в ночное время, введенный для предотвращения распространения коронавируса, пишет газета "КоммерсантЪ".

В частности, Российский топливный союз (РТС) попросил об отмене подобных ограничений мэра Москвы Сергея Собянина. Они обосновывают свою просьбу тем, что АЗС не является местом массового пребывания людей, так как в здании одновременно находится менее 50 человек.

"Обычно на АЗС производится быстрая заправка автомобиля топливом, затем потребитель проходит в здание АЗС, где оплачивает топливо, а также может приобрести товары магазина и продукцию общественного питания в зоне кафе", — уточнили в организации.

Отмечается, что из-за запрета на работу общепита на заправках АЗС в ночное время они недополучают около 10-15% выручки.

В связи с этим в РТС считают подобные ограничения избыточными. Их просьбу также поддержал департамент ЖКХ Москвы.

Помимо Москвы, письма были направлены руководству еще 20 регионов, включая Новосибирскую, Рязанскую, Курганскую области, Республику Алтай, Адыгею, Хакасию.