ОНФ обратился в Генпрокуратуру из-за фальшивых справок об отсутствии ковид

14:07 3.12.2020

Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Генпрокуратуру по фактам продажи фальшивых справок об отсутствии Covid-19.

Как сообщается на сайте организации, волонтеры ОНФ провели мониторинг предоставления услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции без сдачи анализов.

Обнаружилось, что в четверти регионов можно приобрести подобную справку уже в день обращения и за небольшую плату. Так, подобную справку можно приобрести в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской, Иркутской, Томской, Тюменской областях, в республиках Крым, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл и Алтай, а также в Хабаровском крае.

Основные покупатели подобных справок - люди, которым необходимо выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции, оформиться в клинику на стационарное лечение.

Стоимость справки составляет от 1500 до 3000 рублей в зависимости от региона.

Мониторинг проводился по всей России через поиск в интернете. По всем выявленным случаям Народный фронт направил обращения в региональные прокуратуры, чтобы пресечь работу подобных организаций, а также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль.

«Поддельные справки несут угрозу не только жизни граждан, которые их покупают, но и всему обществу. Мы регулярно мониторим интернет на предмет таких предложений и оперативно отправляем их в правоохранительные органы. Любое преступление – в данном случае это мошенничество на здоровье людей – должно быть наказуемо. Поэтому необходимо ужесточить ответственность как для тех, кто такие справки приобретает, так и для тех, кто их распространяет», – отмечают в ОНФ.

Народный фронт подчеркивает, что, получив справку с отрицательным тестом на коронавирус, зараженный человек будет продолжать распространять инфекцию и подвергать опасности заражения других людей.