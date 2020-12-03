ОНФ обратился в Генпрокуратуру из-за фальшивых справок об отсутствии ковид
Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Генпрокуратуру по фактам продажи фальшивых справок об отсутствии Covid-19.
Как сообщается на сайте организации, волонтеры ОНФ провели мониторинг предоставления услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции без сдачи анализов.
Обнаружилось, что в четверти регионов можно приобрести подобную справку уже в день обращения и за небольшую плату. Так, подобную справку можно приобрести в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской, Иркутской, Томской, Тюменской областях, в республиках Крым, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл и Алтай, а также в Хабаровском крае.
Основные покупатели подобных справок - люди, которым необходимо выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции, оформиться в клинику на стационарное лечение.
Стоимость справки составляет от 1500 до 3000 рублей в зависимости от региона.
Мониторинг проводился по всей России через поиск в интернете. По всем выявленным случаям Народный фронт направил обращения в региональные прокуратуры, чтобы пресечь работу подобных организаций, а также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль.
«Поддельные справки несут угрозу не только жизни граждан, которые их покупают, но и всему обществу. Мы регулярно мониторим интернет на предмет таких предложений и оперативно отправляем их в правоохранительные органы. Любое преступление – в данном случае это мошенничество на здоровье людей – должно быть наказуемо. Поэтому необходимо ужесточить ответственность как для тех, кто такие справки приобретает, так и для тех, кто их распространяет», – отмечают в ОНФ.
Народный фронт подчеркивает, что, получив справку с отрицательным тестом на коронавирус, зараженный человек будет продолжать распространять инфекцию и подвергать опасности заражения других людей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Подобные справки не только не несут угрозы, но и оздоравливают общество в прямом и переносном смысле.
Только жаль, что за деньги, и довольно большие.
Неужели и "народный фронт" становится антинародной организацией?
Или это только отдельные функционеры, "волонтёры", так сказать?
супер.
люди всегда находят как обойти левацкий Фашизм.
в очередной раз обращу внимание на:
"Поддельные справки несут угрозу ..всему обществу."
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как Всегда, идеология Коллективизма явяется основой для Фашизма.
показательно так же, что сгашно беспокоится по поводу Говида - именно Левацкая партия..
это Левый Заговор.