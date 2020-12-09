Россельхознадзор запретил ввоз помидоров и яблок из Азербайджана
Россельхознадзор запретил ввоз в страну яблок и томатов из Азербайджана. Соответствующее постановление опубликована на сайте службы.
Отмечается, что данное решение было принято из-за обнаруженных в продукции вредителей.
Так, с 22 октября и по настоящее время было зафиксировано 17 нарушений: в томатах и яблоках были найдены южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta (Povolny)) и восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)). А с начала года было выявлено 76 таких случаев.
Россельхознадзор неоднократно информировал Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о систематических нарушениях. В связи с этим в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения вредителей на территории страны Россельхознадзор был вынужден с 10 декабря запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения.
Постановление вступит в силу 10 декабря.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Высокая дипломатия!
Переговоры с турками буксуют, вернее, наооборот, турки давят на наших...
Сбили вертолёт, погибли наши миротворцы.
Но у нас все как всегда, в помидорах вредителей нашли.
Позор.
Ну спасибо теперь и помидор с яблоками не поесть Интересно чем помидоры с яблоками в детстве у ,,,, провинились
Азербайджан свои яблоки и помидоры ввезет без проблем в Россию через Казахстан,Узбекистан,Киргизию.
А Иван Иваныч утверждал, что в Карабахе состоялся триумф российской политики.
самое время и в турецких помидорах найти какого-нибудь вредителя А в Анталье-нарушение санэпидем обстановки Надо же хотя бы немного поквитаться за позор в Карабахе