Россельхознадзор запретил ввоз помидоров и яблок из Азербайджана

Россельхознадзор запретил ввоз в страну яблок и томатов из Азербайджана. Соответствующее постановление опубликована на сайте службы.

Отмечается, что данное решение было принято из-за обнаруженных в продукции вредителей. 

Так, с 22 октября и по настоящее время было зафиксировано 17 нарушений: в томатах и яблоках были найдены южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta (Povolny)) и восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)). А с начала года было выявлено 76 таких случаев. 

Россельхознадзор неоднократно информировал Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о систематических нарушениях. В связи с этим в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения вредителей на территории страны Россельхознадзор был вынужден с 10 декабря запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения.

Постановление вступит в силу 10 декабря. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.12.2020, 09:42
    Гость: Беглый

    Высокая дипломатия!
    Переговоры с турками буксуют, вернее, наооборот, турки давят на наших...
    Сбили вертолёт, погибли наши миротворцы.
    Но у нас все как всегда, в помидорах вредителей нашли.
    Позор.

  2. 09.12.2020, 09:30
    Гость: такс

    Ну спасибо теперь и помидор с яблоками не поесть Интересно чем помидоры с яблоками в детстве у ,,,, провинились

  3. 09.12.2020, 09:28
    Гость: знакомо

    Азербайджан свои яблоки и помидоры ввезет без проблем в Россию через Казахстан,Узбекистан,Киргизию.

  4. 09.12.2020, 09:27
    Гость: Астолоп

    А Иван Иваныч утверждал, что в Карабахе состоялся триумф российской политики.

  5. 09.12.2020, 08:41
    Гость: дан

    самое время и в турецких помидорах найти какого-нибудь вредителя А в Анталье-нарушение санэпидем обстановки Надо же хотя бы немного поквитаться за позор в Карабахе

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