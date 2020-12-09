Россельхознадзор запретил ввоз помидоров и яблок из Азербайджана

07:00 9.12.2020

Россельхознадзор запретил ввоз в страну яблок и томатов из Азербайджана. Соответствующее постановление опубликована на сайте службы.

Отмечается, что данное решение было принято из-за обнаруженных в продукции вредителей.

Так, с 22 октября и по настоящее время было зафиксировано 17 нарушений: в томатах и яблоках были найдены южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta (Povolny)) и восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)). А с начала года было выявлено 76 таких случаев.

Россельхознадзор неоднократно информировал Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о систематических нарушениях. В связи с этим в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения вредителей на территории страны Россельхознадзор был вынужден с 10 декабря запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения.

Постановление вступит в силу 10 декабря.