Путин назвал правильной идею создать в России суд по правам человека

16:01 10.12.2020

Президент РФ Владимир Путин задумался о создании в стране специального суда по правам человека. По его мнению, данная инициатива выглядет интересной. Об этом сообщает ТАСС.

Идею создания нового органа озвучил член президентского совета по правам человека Евгений Мысловский.

«Этот институт требует и финансирования, и изменения определенной системы. Но, в принципе, сама по себе идея правильная», — сказал российский лидер.

Мысловский во время выстулпения также сообщил о проблемах в системе контроля над работой следователем и судей, указав на конкретные примеры нарушения прав граждан. Президент на это ответил, что проблем при судебных разбирательствах бывает огромное количество, но при этом отсутствует статистика, «которая говорила бы об определенной массовости нарушений» и позволяла бы сделать вывод об эффективности или неэффективности системы в целом.

При этом Владимир Путин признал, что «над каждым конкретным случаем надо обязательно работать».

В настоящее время у россиян есть возможность обратиться в Европейский суд по правам человека, а российские власти обязаны исполнять его решения. Однако, как указывали летом в Венецианской комиссии (входящей в Совет Европы), это обязательство противоречит принятой летом поправке в ст. 79 Конституции РФ, которая позволяет не исполнять «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции России».

Отметим, что за 2019 год Минюст потратил 1,135 миллиарда рублей на выплаты по решениям ЕСПЧ, говорилось в материалах Счетной палаты РФ. Согласно данным ведомства, всего деньги были потрачены на оплату 1240 решений суда.