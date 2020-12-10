Путин назвал правильной идею создать в России суд по правам человека

© РИА Новости Алексей Даничев

Президент РФ Владимир Путин задумался о создании в стране специального суда по правам человека. По его мнению, данная инициатива выглядет интересной. Об этом сообщает ТАСС.

Идею создания нового органа озвучил член президентского совета по правам человека Евгений Мысловский.

«Этот институт требует и финансирования, и изменения определенной системы. Но, в принципе, сама по себе идея правильная», — сказал российский лидер.

Мысловский во время выстулпения также сообщил о проблемах в системе контроля над работой следователем и судей, указав на конкретные примеры нарушения прав граждан. Президент на это ответил, что проблем при судебных разбирательствах бывает огромное количество, но при этом отсутствует статистика, «которая говорила бы об определенной массовости нарушений» и позволяла бы сделать вывод об эффективности или неэффективности системы в целом.

При этом Владимир Путин признал, что «над каждым конкретным случаем надо обязательно работать».

В настоящее время у россиян есть возможность обратиться в Европейский суд по правам человека, а российские власти обязаны исполнять его решения. Однако, как указывали летом в Венецианской комиссии (входящей в Совет Европы), это обязательство противоречит принятой летом поправке в ст. 79 Конституции РФ, которая позволяет не исполнять «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции России».

Отметим, что за 2019 год Минюст потратил 1,135 миллиарда рублей на выплаты по решениям ЕСПЧ, говорилось в материалах Счетной палаты РФ. Согласно данным ведомства, всего деньги были потрачены на оплату 1240 решений суда.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.12.2020, 21:57
    Гость: да-да

    Мы русские получили гебелесовщину и концелагерезацию страны. Хабаровск, Платошкин, Навальный, Фургал, Быков(Красноярск) показали всю гнилостную сущность воровского режима власти космополитов и псевдо-либералов.

  2. 10.12.2020, 21:56
    Гость: дан

    это похоже на первоапрельскую шутку хотя до апреля еще далеко В стране где гражданин не обладает никакими правами создавать суд по правам человека

  4. 10.12.2020, 21:14
    Гость: Альфа

    А что, Путин не читал положения закона: "Теперь полиции можно все: «Закон нацелен на противодействие будущим протестам»" где права человека ПОЛНОСТЬЮ ОБНУЛЯЮТСЯ и противоречат Конституции?
    Если нет, то можно выразить сожаление, если не более...!

  5. 10.12.2020, 20:47
    Гость: Однако,

    расширение полномочий полиции и создание суда по правам человека в одном блоке новостей. Сардоническая усмешка власти или когнитивный диссонанс?

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