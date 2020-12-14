«АукцЫон» обучил зрителей «Горбушки» танцам в масках и перчатках

У группы «АукцЫон» недавно вышел альбом «Мечты»

Но даже зная об этом и собираясь на их концерт, никогда не можешь с уверенностью утверждать, какая программа будет на этот раз. Музыканты играют в свое удовольствие, не оглядываясь на ожидания публики и радиоформаты. Если уж концертная версия одной песни может продолжаться, в зависимости от настроения участников команды от трех до десяти минут, то сет-лист варьируется тем более.

На концерте «аукционеров» 11 декабря в Горбушке номеров с нового релиза было раз два и обчелся. Прозвучали заглавная песня диска «Мечты», абсурдистская «Спасательный круг» да шаманская композиция «Тиша», перед которой Олег Гаркуша прочитал свое знаменитое уютное стихотворение «Мне моя красавица тапочки купила». Выступлению фронтмена была присуща драматургия, причем — нередко идущая контрапунктом по отношению к собственно музыкальной части шоу. Так «хвостик», с которым сравнивались приобретенные зазнобой персонажа тапочка появился на сцене гораздо раньше — когда Гаркуша размахивал увенчанной охвостьем перкуссией во время «Хомбы».

Иногда читаемая им лирика вызывала такую бурную реакцию в зале, что поэт был вынужден принимать меры. Так, предварив «Девушки поют» стихотворением «Она смотрела на мужчин без осмысления причин», чтец-декламатор был вынужден сначала поднести палец к губам, а потом показать публике увесистый кулак.

На сцене Горбушки «АукцЫон» чувствовал себя вольготно. Недаром ведь они активно осваивали эту площадку еще в нулевые, сыграв, скажем, здесь лет 15 назад незабываемый концерт вместе с «Ва-Банком». Конечно, эпидемиологические реалии внесли свои коррективы во взаимодействие группы с залом. В начале концерта Гаркуша пристрастно интересовался, есть ли у зрителей маски и перчатки, и лишь когда удостоверился в наличии у всех малых джентльменских наборов, милостиво разрешил:»Танцуйте». Но нет худа без добра: зато в кои-то веки публика на «аукцыоновском» выступлении уподобилась шоумену, обычно зажигающему в белых перчатках.

«АукцЫон» остался верен себе до последнего. Обещанной в названии программы песни «Зимы не будет» они так и не сыграли. Но ведь было ж сказано: «Зимы» не будет, поэтому — какие претензии? Да и бисовая песня «Долги» как бы намекала на то, что долги все зрителям отданы сполна.