Жители Челябинска попросили президента США решить проблему с экологией
Жители Челябинска записали видеообращение к избранному президенту США Джо Байдену и всему мировому сообществу с просьбой помочь решить проблему с экологией в городе.
Как пояснила изданию «Подъём» активистка Валентина Волкова, местные жители решили вынести вопрос на международный уровень, поскольку российские власти помочь не могут.
«Все обращения в прокуратуру всех уровней, включая генеральную, к мэру, губернатору, президенту России — всё это заканчивается ничем, все обращения спускаются вниз, а нам приходят отписки из серии “всё хорошо, всё под контролем, вредные выбросы в пределах нормы”. Мы понимаем, что это не юрисдикция США, но чем чёрт не шутит. Когда нет выхода, цепляешься за любую соломинку. Если хоть какая-то реакция последует, мы будем этому рады», - рассказала Волкова.
Жители Челябинска жалуются на загрязнение воздуха из-за промышленных выбросов. Активисты утверждают, что в городе растёт число онкологических заболеваний.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Государтсво разваливается тогда, когда его народ этого хочет.
Звоночки пошли везде, СевеороЗап-й ФО, Урал вовсю, Якутия, Хабаровск тоже. Это не считая разных горно-особенных регионов с шариатскими знамёнами.
Потому что никто из них не был демократом.
а, ты наверно из стойбища оленевода?
при путиннаш.
при нашем горячо любимом Вовочке?
Что, так и записать: родился мертвым?