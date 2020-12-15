Жители Челябинска попросили президента США решить проблему с экологией

19:49 15.12.2020

Жители Челябинска записали видеообращение к избранному президенту США Джо Байдену и всему мировому сообществу с просьбой помочь решить проблему с экологией в городе.

Как пояснила изданию «Подъём» активистка Валентина Волкова, местные жители решили вынести вопрос на международный уровень, поскольку российские власти помочь не могут.

«Все обращения в прокуратуру всех уровней, включая генеральную, к мэру, губернатору, президенту России — всё это заканчивается ничем, все обращения спускаются вниз, а нам приходят отписки из серии “всё хорошо, всё под контролем, вредные выбросы в пределах нормы”. Мы понимаем, что это не юрисдикция США, но чем чёрт не шутит. Когда нет выхода, цепляешься за любую соломинку. Если хоть какая-то реакция последует, мы будем этому рады», - рассказала Волкова.

Жители Челябинска жалуются на загрязнение воздуха из-за промышленных выбросов. Активисты утверждают, что в городе растёт число онкологических заболеваний.