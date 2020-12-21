В Госдуме обсудят условия освобождения от ответственности за коррупцию

01:05 21.12.2020

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о случаях, когда чиновники могут не нести ответственность за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований, если оно допущено по не зависящим от них обстоятельствам.

Чиновника могут освободить от ответственности только по решению комиссии по соблюдению требований к служебному поведению. Она должна установить связь между обстоятельствами и невозможностью соблюдения антикоррупционных ограничений.

«Физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признается следствием независящих от него обстоятельств»,— приводит цитату из пояснительной записки «Коммерсант».

Согласно законопроекту, госслужащий должен в срок не позднее месяца со дня прекращения действия независящих от него обстоятельств вновь обеспечить соблюдение ограничений, запретов и требований.

К таким обстоятельствам предлагается отнести стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, теракты, ограничительные меры, принимаемые государственными органами, в том числе иностранными. При этом независящими от физлица обстоятельствами не могут быть признаны «регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств».

Поправки могут коснуться судей, сенаторов и депутатов Госдумы, прокурорских работников, сотрудников таможни, военнослужащих, лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, членов избиркомов с правом решающего голоса, главы и служащих ЦБ, глав муниципальных образований и местных администраций, депутатов заксобраний, государственных гражданских и муниципальных служащих.

Действие поправок также предлагается распространить на зампредседателя и секретаря Совбеза, главу и сотрудников СКР, сотрудников органов внутренних дел, на председателя, его заместителя и аудитора Счетной палаты, уполномоченного по защите прав предпринимателей, сотрудников федеральной противопожарной службы, послов и постоянных представителей страны при международных организациях.