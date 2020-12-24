Россия восстановила проект по обкатке оружия в условиях Арктики

10:30 24.12.2020

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") восстановил работу закрытой после распада СССР спецлаборатории для испытаний оружия в условиях Арктики, пустынь и других экстремальных условиях, пишет РИА Новости.

Сообщается, что на полигоне уже завершена аттестация испытательных камер лабораторного корпуса для испытаний стрельбой стрелкового, специального гранатометного и малокалиберного пушечного вооружения (калибра до 30 миллиметров) в экстремальных температурных от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия и затрудненных (запыление, дождевание) условиях.

Как напоминает агентство, данная испытательная база была законсервирована в связи с отсутствием финансирования с начала 1990-х годов. В итоге, лаборатория пришла в негодность, а оборудование устарело. Однако специалистам ЦНИИточмаш удалось восстановить уникальную технологию тестирования и работа полигона в ближайшее время будет полностью восстановлена.