Россия восстановила проект по обкатке оружия в условиях Арктики

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") восстановил работу закрытой после распада СССР спецлаборатории для испытаний оружия в условиях Арктики, пустынь и других экстремальных условиях, пишет РИА Новости.

Сообщается, что на полигоне уже завершена аттестация испытательных камер лабораторного корпуса для испытаний стрельбой стрелкового, специального гранатометного и малокалиберного пушечного вооружения (калибра до 30 миллиметров) в экстремальных температурных от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия и затрудненных (запыление, дождевание) условиях.

Как напоминает агентство, данная испытательная база была законсервирована в связи с отсутствием финансирования с начала 1990-х годов. В итоге, лаборатория пришла в негодность, а оборудование устарело. Однако специалистам ЦНИИточмаш удалось восстановить уникальную технологию тестирования и работа полигона в ближайшее время будет полностью восстановлена.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 24.12.2020, 15:50
    Гость: А в это Время

    В России резко выросли цены на яйца, огурцы и помидоры. Бедность населения выше чем во многих странах 3его мира. Зато мы испытываем оружие в арктике. Наверное будем охранять наши (точне принадлежащие группе известных лиц) ресурсы , спрос на которые в мире стремительно падает. Была одна такая страна , считавшая себя великой и могучей и делаюащая ставку на производство оружия , забивая на все остальное , куда то исчезла с карты мира около 30 лет назад.

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