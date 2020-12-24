Названы новые запреты для курильщиков в 2021 году

09:45 24.12.2020

В новом 2021 году курильщиков ожидает очередная волна ограничений, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на управляющего партнера юридической компании "Позиция Права" Егора Редина.

Так, с 1 января 2021 года курение будет запрещено в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях. Данные требования вводятся в соответствии с постановлением правительства от 25 сентября 2020 года "Об утверждении правил противопожарного режима".

Исключением станут специальные зоны для курильщиков, обозначенные табличкой "Место для курения".

"Руководители организаций будут обязаны вывесить на своих объектах знаки с правилами пожарной безопасности, предупреждающие о запрете курения: "Курение и пользование открытым огнем запрещено", - пояснил Редин.

Ранее запрет на курение был введен на территориях складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, объектов производства различных видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков.

Закон о запрете на курение в общественных местах был введен в 2013 году. Он действует в отношении учебных заведений, культурных, спортивных и медицинских учреждения, также нельзя курить у входов в вокзалы, аэропорты, морские и речные порты (на расстоянии менее 15 метров). Полный запрет распространяется на государственные органы, детские площадки, пляжи, помещения социальных служб и рабочих мест, находящихся в помещении.

По словам экспертов данные меры позволили снизить число случаев пассивного курения примерно на 70%.