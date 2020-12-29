ФСБ задержала декана факультета РАНХиГС по подозрению в мошенничестве

ФСБ выявила схему хищения государственных средств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС), пишет РБК со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ФСБ.

Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»).

По данным следствия, сотрудники вуза, занимающие руководящие посты, систематически получали деньги от подчиненных «за необоснованное начисление дополнительной заработной платы».

При получении денежных средств от подчиненных с поличным был задержан декан факультета государственного управления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина. Решением Лефортовского суда Москвы она была отправлена под домашний арест.

«Пресечена противоправная деятельность руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления РАНХиГС», — говорится в сообщении ФСБ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.12.2020, 19:39
    Гость: личный опыт

    стопудово либерасты, свили гнездо коррупции в вузе, надо дать максимальные сроки с конфискацией имущества, от таких "преподавателей" и начинается казнокрадство.

  4. 29.12.2020, 16:59
    Гость: НАрмальный пацан

    Ванек! А че тормознулся-то? Вспомиай дальше. Советское-то время! Вспомни к примеру, что отношение к хищению гос. средств было более адекватным, чем сейчас, при любезном твоему сердцу развитом путинизие.

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