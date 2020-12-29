ФСБ задержала декана факультета РАНХиГС по подозрению в мошенничестве

13:06 29.12.2020

ФСБ выявила схему хищения государственных средств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС), пишет РБК со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ФСБ.

Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»).

По данным следствия, сотрудники вуза, занимающие руководящие посты, систематически получали деньги от подчиненных «за необоснованное начисление дополнительной заработной платы».

При получении денежных средств от подчиненных с поличным был задержан декан факультета государственного управления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина. Решением Лефортовского суда Москвы она была отправлена под домашний арест.

«Пресечена противоправная деятельность руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления РАНХиГС», — говорится в сообщении ФСБ.