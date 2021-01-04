В 2021 году через порты России начнется экспорт белорусских нефтепродуктов

Вице-премьер Александр Новак в интервью РБК заявил, что в 2021 году может начаться экспорт белорусских нефтепродуктов через порты России.

«У нас на сегодняшний день есть свободные морские мощности морских портов по перевалке нефтепродуктов. И в принципе, если создать экономические условия, которые были бы выгодны, взаимовыгодны сторонам, можно было бы с нашими белорусскими коллегами - это речь идет в первую очередь о коммерческих взаимоотношениях - загружать в большей степени российские порты», - сказал Новак.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет использовать их порты для перевалки своих экспортных грузов. Представители концерна «Белнефтехим» также отмечали, что с российскими компаниями ведутся переговоры о возможности и условиях перенаправления перевалки белорусских нефтепродуктов из прибалтийских портов в порты РФ в объеме до 6 млн тонн в год.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.01.2021, 18:51
    Гость: Александр1

    Все что находится на территории РФ принадлежит России,в скором будующем - российскому народу! В 2023году намечается принять еще один пакет поправок к Конституции РФ и "алес писец"! В том числе и предприятия принадлежащие,пока,иностранному капиталу.Либо переходят под полную юрисдикцию РФ,либо - гут бай!!!

  2. 04.01.2021, 18:43
    Гость: Александр1

    Ты такой ж русский как я китаец!К прибалтийским портам,в частности порту Вентспилс меленно подкрался писец.Будут отгружать только подгузники для армии НАТО.

  3. 04.01.2021, 18:31
    Гость: Оу, слона то я и не приметил

    экспорт "белорусских" креветок, киви,... дело рук российских
    "бизнесменов".
    Неужели? Без Бацьки такого бы не прокатило!
    если и российских, то Бацька с ними в доле.
    Все бизнесы в Бедоруссии через его руки идут, нашли бессребреника!

  4. 04.01.2021, 18:29
    Гость: Гы-гы- какая наглая брехня!

    Закупает газ и нефть в РФ по цене выше, чем РФ продает ЕС.=

    С каких шишей она платит интересно?
    С российских кредитов....

    Меня не устраивает что Лукашенка побирушка, шантажист и горлопан.

  5. 04.01.2021, 17:41
    Гость: Иван Иваныч

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    ______
    Так что смотри и запоминай, как они выглядят, напоследок. В усть Луга достраивают вторую очередь порта.

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