В 2021 году через порты России начнется экспорт белорусских нефтепродуктов
Вице-премьер Александр Новак в интервью РБК заявил, что в 2021 году может начаться экспорт белорусских нефтепродуктов через порты России.
«У нас на сегодняшний день есть свободные морские мощности морских портов по перевалке нефтепродуктов. И в принципе, если создать экономические условия, которые были бы выгодны, взаимовыгодны сторонам, можно было бы с нашими белорусскими коллегами - это речь идет в первую очередь о коммерческих взаимоотношениях - загружать в большей степени российские порты», - сказал Новак.
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет использовать их порты для перевалки своих экспортных грузов. Представители концерна «Белнефтехим» также отмечали, что с российскими компаниями ведутся переговоры о возможности и условиях перенаправления перевалки белорусских нефтепродуктов из прибалтийских портов в порты РФ в объеме до 6 млн тонн в год.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Все что находится на территории РФ принадлежит России,в скором будующем - российскому народу! В 2023году намечается принять еще один пакет поправок к Конституции РФ и "алес писец"! В том числе и предприятия принадлежащие,пока,иностранному капиталу.Либо переходят под полную юрисдикцию РФ,либо - гут бай!!!
Ты такой ж русский как я китаец!К прибалтийским портам,в частности порту Вентспилс меленно подкрался писец.Будут отгружать только подгузники для армии НАТО.
экспорт "белорусских" креветок, киви,... дело рук российских
"бизнесменов".
Неужели? Без Бацьки такого бы не прокатило!
если и российских, то Бацька с ними в доле.
Все бизнесы в Бедоруссии через его руки идут, нашли бессребреника!
Закупает газ и нефть в РФ по цене выше, чем РФ продает ЕС.=
С каких шишей она платит интересно?
С российских кредитов....
Меня не устраивает что Лукашенка побирушка, шантажист и горлопан.
Sputnik Latvija/ latviešuМобильная версия 16:33 04 ЯНВАРЯ 2021
Домбровский: Россия лишит Латвию транзита, на что жить - непонятно © CC BY-SA 2.0 / Егор Журавлёв / Port of Riga
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Если бы Россия не построила порты Усть-Луга, Высоцк и Приморск на Балтике, объем перевалки грузов в каждом из латвийских портов был бы в два раза больше, заявил Вячеслав Домбровский
РИГА, 4 окт — Sputnik. Для Латвии вопрос, на чем она собирается зарабатывать, актуален как никогда. В 1990-х страна развалила промышленность и сделала ставку на создание международного финансового центра, потом – на транзит. Но и эти две отрасли доламывают, заявил депутат Сейма, бывший министр экономики Латвии Вячеслав Домбровский в интервью Baltnews.
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Так что смотри и запоминай, как они выглядят, напоследок. В усть Луга достраивают вторую очередь порта.