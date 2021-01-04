В 2021 году через порты России начнется экспорт белорусских нефтепродуктов

11:30 4.01.2021

Вице-премьер Александр Новак в интервью РБК заявил, что в 2021 году может начаться экспорт белорусских нефтепродуктов через порты России.

«У нас на сегодняшний день есть свободные морские мощности морских портов по перевалке нефтепродуктов. И в принципе, если создать экономические условия, которые были бы выгодны, взаимовыгодны сторонам, можно было бы с нашими белорусскими коллегами - это речь идет в первую очередь о коммерческих взаимоотношениях - загружать в большей степени российские порты», - сказал Новак.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет использовать их порты для перевалки своих экспортных грузов. Представители концерна «Белнефтехим» также отмечали, что с российскими компаниями ведутся переговоры о возможности и условиях перенаправления перевалки белорусских нефтепродуктов из прибалтийских портов в порты РФ в объеме до 6 млн тонн в год.