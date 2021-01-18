СКР предложил ужесточить уголовную ответственность за уклонение от налогов

09:52 18.01.2021

Следственный комитет РФ выступает за ужесточение уголовной ответственности для физческих лиц за неуплату налогов. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на зампредседателя СК РФ, генерал-полковника юстиции Елену Леоненко.

По ее словам, для физических лиц срок давности налоговых преступлений составляет два года, тогда как юридическим лицам придется отвечать за уклонение от уплаты налогов на крупную сумму и через год, и через 10 лет, как только состоится суд.

Таким образом, даже при сумме ущерба более 45 млн рублей индивидуальный предприниматель со временем легко может избежать наказания.

В качестве примера Леоненко привела уголовное дело, рассмотренное в Усть-Илимске в 2015 году. Тогда судопроизводство по обвинению индивидуального предпринимателя в уклонении от уплаты налогов на сумму 125,6 миллиона рублей пришлось прекратить из-за истечения срока давности.

Кроме того, замглавы СК напомнила, что сейчас ФНС направляет материал следователю, только если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. Однако в ведомстве считают, что это слишком долго, так как за это время злоумышленники могут уничтожить документацию и вывести имущество.