СКР предложил ужесточить уголовную ответственность за уклонение от налогов
Следственный комитет РФ выступает за ужесточение уголовной ответственности для физческих лиц за неуплату налогов. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на зампредседателя СК РФ, генерал-полковника юстиции Елену Леоненко.
По ее словам, для физических лиц срок давности налоговых преступлений составляет два года, тогда как юридическим лицам придется отвечать за уклонение от уплаты налогов на крупную сумму и через год, и через 10 лет, как только состоится суд.
Таким образом, даже при сумме ущерба более 45 млн рублей индивидуальный предприниматель со временем легко может избежать наказания.
В качестве примера Леоненко привела уголовное дело, рассмотренное в Усть-Илимске в 2015 году. Тогда судопроизводство по обвинению индивидуального предпринимателя в уклонении от уплаты налогов на сумму 125,6 миллиона рублей пришлось прекратить из-за истечения срока давности.
Кроме того, замглавы СК напомнила, что сейчас ФНС направляет материал следователю, только если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. Однако в ведомстве считают, что это слишком долго, так как за это время злоумышленники могут уничтожить документацию и вывести имущество.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Теперь-то хоть их за решётку посадят
Или, круче всех наносящим урон,
Партнёрам "гаранта" не писан закон?
а что, в рф И менты сами себе законы пишут как им удобнее?
то что Исполнительная власть может издавать законы - это фундамент всех злоупотреблений в рф и то Как Кагал управляет рф без участия граждан страны в процессе.
заметим опять Ассиметрию в правах ментов и граждан.
граждане могут Стонать под гнетом десятками лет, Государству якобы "представляющеми" их интереы - плевать на это.
стоит одному менту пожалится на Неудобство в осуществлении террора - новый "закон" будет введен мнгновенно..
Ни рубля налогов шайке!
держитесь.
Пусть и им ответственность ужесточат, если вскроют подлоги или если доказана невиновность и понесено наказание хоть с пенсии сажать, хоть с детей компенсировать, если они в то время вместе жили. Как судят, так и их. Документацию и за час уничтожат, просто кто-то перетягивает одеяло, говоря это будет наша корова. В малом бизнесе и так денег нет, цб отслефивает, финмониторит, фнс отслеживает, ск еще. Один работает, а на него ртов десяток, что-то еще регулируют. На деда с огородом штраф скоро накладывать будут