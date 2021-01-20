На ВДНХ установят фигуру Лаврентия Берии

08:40 21.01.2021

Фигура Берии будет установлена в рамках экспозиции,посвященной атомному проекту страны

Корпорация "Росатом" планирует установить фигуру генерального комиссара госбезопасности СССР Лаврентия Берии установят на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве.

Как пишет ТАСС, фигура будет установлена в рамках экспозиции,посвященной атомному проекту страны. У фигуры будет вандалостойкое стеклопластиковое туловище и имплантированные натуральные волосы. Стоимость костюма для фигуры, по данным сайта Госзакупок, составит 99 тысяч рублей.

Также на выставке планируется установить манекены Игоря Курчатова, две фигуры Юлия Харитона, фигуру Ефима Славского, Бориса Ванникова, Виталия Хлопина и других советских ученых, причастных к становлению и развитию атомной отрасли. Также в экспозиции будут установлены фигуры простых сотрудников лабораторий, технологов и помощников, участвовавших в советском атомном проекте.

Появление фигуры Берии в "Росатоме" объяснили тем, что "делать рассказ о советском атомном проекте без Берии было бы странно", так как именно он руководил им.

"Из истории ничего нельзя выкинуть. Это не скульптуры и не памятники, фигуры будут созданы по принципу музеев восковых фигур с использованием современных материалов", - прокомментировал глава департамента коммуникаций госкорпорации "Росатом" Андрей Черемисинов.