Почти 90% врачей выступили за реальные сроки за нападение на них

Почти 90% врачей выступили за ужесточение уголовного наказания за нападение на медицинских работников во время исполнения ими своих обязанностей, а в случае причинения вреда здоровью - давать реальные сроки.

Как пишет РБК, за ужесточение наказания выступили 88% врачей, опрошенных ресурсом "Справочник врача". При этом 45% медиков заявили о необходимости установки тревожной кнопки на рабочем месте врача, 44% заявили о необходимости установки камер видеонаблюдения в кабинетах, 25% высказались за усиление штата охранников в больницах. 

Отмечается, что объектом нападения пациентов или их родственников хоть раз за свою карьеру стали 19% участников опроса. 60% респондентов заявили, что до насилия дело не доходило, но сталкиваться с оскорблениями от пациентов или их родственников им приходилось.

Вместе с тем в правоохранительные органы обращались только 33% врачей, подвергшихся нападению. Из них 47% уверены, что обращаться к правоохранительным органам бессмысленно — дело спустят на тормозах, 20% не доверяют органам правопорядка в принципе, 34% считают, что «на больных не обижаются».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 27.01.2021, 14:10
    Гость: Анна

    Это что же такое делают врачи, что боятся нападения на них во время исполнения ими своих обязанностей? Какие-такие обязанности врачей могут провоцировать нападения?

Все комментарии (5)
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