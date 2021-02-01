РФПИ сообщил об одобрении «Спутника V» Минздравом Армении

Вакцинация © KM.RU, Наталья Ступникова

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получила одобрение Министерства здравоохранения Армении. Об этом заявили в пресс-службе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Вакцина одобрена приказом Минздрава на основании данных третьей фазы клинических испытаний в России без проведения дополнительных испытаний в Армении», — говорится в заявлении организации. Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев выразил надежду, что сотрудничество двух стран поможет обеспечить защиту здоровья людей и приблизит отмену ограничений.

По данным Минздрава Армении, к 1 февраля в стране было зарегистрировано более 167 тысяч заболевших COVID-19. почти 158 тысяч из них вылечились, умерли более 3 тысяч человек.

Напомним, «Спутник V» уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.02.2021, 06:04
    Гость: Шило

    А кого интересует, мнение Минздрава Армении? Им что, их друзья американцы, свою вакцину дают!?

Все комментарии (4)
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